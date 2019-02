Tiede

Lainataan aktiivimalli merten hiekoittajalta

Suomi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Värikäs

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kun

on köyhä ja kurja maa, jonka ikiaikaisessa kallio­perässä on jonkin verran arvometalleja. Ilman muuta on selvää, että ne kannattaa antaa pois ulkomaisille kaivosyhtiöille. Näin rikastumme.Meille jää silti paljon kiveä, työttömiä, vanhuksia, työttömiä vanhuksia sekä innovaatioyliopistoja. Nämä olisi nyt viisasta yhdistää. Hyödyttömät ihmiset voitaisiin tulevaisuuden geenitekniikoilla esimerkiksi muuntaa syömään graniittia ja ulostamaan sepeliä. Jäisten väylien hiekoitus hoituisi osana aktiivimallia.Miten niin kaukaa haettua? Näinhän toimii papukaijakala.papukaijakala on biologinen hiekoituskone. Teräksenlujalla nokallaan se jäystää kivikorallia ruoakseen ja ulostaa jämät hiekkana.Papukaijakalan nokka muodostuu fluorapatiitista, joka on luonnon jäykimpiä ja kovimpia biomineraaleja. Kalalla on tuhat pientä hammasta 15 rivissä. Mikroskoopilla katsottuna niiden kiderakenne muodostaa jäykän kudelman, joka on miltei tuhoutumaton. Ei kannata työntää sormea suuhun.Kalan puruvoima on niin kova, että se mutustaa kivikorallia yhtä vaivattomasti kuin ihminen pupeltaisi ranskanleipää. Ruoansulatus imee korallista irti levän ja ravinteet, ja loppu pölähtää hiekkana merivirtoihin.Papukaijakala voi vuodessa tuottaa aivan järjettömän lastin sedimenttiä – isoimmat kakkaavat jopa 450 kiloa hiekkaa vuoden aikana. Jos ihminen toimisi samalla teholla, sepeliä syntyisi vuodessa varmaan pakettiautollinen.huljutat varpaitasi kauniin valkoisessa paratiisihiekassa trooppisen saaren rannalla, olet käytännössä sääriäsi myöten papukaijakalan ulosteessa. Esimerkiksi Malediiveilla arviolta 85 prosenttia riuttojen hiekasta on peräisin kaloista. Tuhansien vuosien saatossa kalojen peräaukosta pusertuu ulos melkeinpä kokonaisia saaria.Ilman papukaijakalojen tarjoamia hiekoituspalveluita matalat paratiisisaaret hukkuisivat mereen vieläkin nopeammin, kun ilmastonmuutos nostaa meren pintaa.