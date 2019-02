Tiede

Tutkimus: Viheralueiden vieressä kasvaneilla on aikuisena vähemmän mielenterveysongelmia

Viheralueiden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tulos

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tieto

Oikaisu 26. helmikuuta klo 13.55. Vähiten vihreillä alueilla kasvaneilla on 55 prosenttia enemmän mielenterveydenhäiriöitä eikä vihreimmillä alueilla asuneilla 55 prosenttia vähemmän, kuten tekstissä alun perin sanottiin.