on niin vanha keksintö, ettei sen keksijästä ole tietoa.Monien keksintöjen historiassa on päässyt käymään niin, että useampi henkilö on toisistaan tietämättään saanut saman oivalluksen. Näin on käynyt myös saunan keksimisessä.Saunaa muistuttavia hikoilemiseen tarkoitettuja huoneita on keksitty niin Amerikassa, Aasiassa­ kuin Euroopassa.Vain Pohjois-Euroopassa niitä tosin on kutsuttu saunoiksi.Saunamaisten tilojen historiaa eri puolilla maailmaa tunnetaan huonosti. Varmuudella ei tiedetä, missä oltiin ensimmäisiä. Vasta tänä vuonna löydettiin Guatemalasta mayakulttuurin höyrysauna 2 500 vuoden takaa.Suomalaisen saunan arvioidaan olevan 3 000–8 000 vuotta vanha keksintö.Se keksittiin todennäköisesti maanviljelyksen yleistymisen jälkeen, kun ihmiset alkoivat asua pidempiä aikoja samalla paikalla. Ensimmäisten saunojen uskotaan olleen maahan kaivettuja maasaunoja. Meikäläisen saunan keksijä oli ehkä kotoisin nykyisen Suomen alueelta, mutta siitä ei ole varmuutta.Nykyään patentti on todistus siitä, kuka on keksinyt uuden idean ensimmäisenä. Ensimmäinen patentti myönnettiin kuitenkin vasta pari sataa vuotta sitten. Se tapahtui kauan sen jälkeen, kun sauna oli jo keksitty.koostuu suurimmaksi osaksi typestä, hiilidioksidista, hapesta, vedystä ja metaanista. Nämä kaasut ovat kaikki lähes hajuttomia.Vain hyvin pieni osa pierukaasusta on bakteerien tuottamia rikkiyhdisteitä, kuten dimetyylisulfidia ja merkaptaania, jotka ovat erittäin pahan hajuisia.Nuo kaasut ovat itsessään kyllä pysyviä, mutta voivat sopivissa olosuhteissa edelleen hapettua. Pienessä, ilmatiiviissä purkissa hapettuminen ei kuitenkaan ole täydellistä, etenkään jos pierussa ei ole ylen määrin happea.Hieman riippuen pierun koostumuksesta, purkin koosta ja tiiviydestä on siten täysin mahdollista, että purkkiin säilötty pieru haisee pahalle vielä vuosienkin jälkeen.jääpala jäähdytetään tosi kylmäksi, se kutistuu hieman eli sen tiheys kasvaa.Esimerkiksi metrin mittainen jääpuikko kutistuu noin viisi millimetriä, kun sen lämpötila putoaa sata astetta.Jää ei mene rikki, jos mikään ei estä sen pienentymistä. Mikäli jääpala on joistakin osistaan lujasti kiinni jossakin, kutistuminen voi halkaista sen.Jääkimpaleen, kuten minkä tahansa muunkin materiaalin, alin mahdollinen lämpötila on absoluuttinen nollapiste. Se on 273 astetta nollan alapuolella.Helpoiten jääpalan saa tuon lämpötilan hujakoille upottamalla sen nestemäiseen heliumiin, jota tehdään kaasumaista heliumia jäähdyttämällä. Jäähdyttäminen tapahtuu hieman jääkaapin tapaisella mutta mutkikkaammalla systeemillä laboratoriossa.puuttumiselle tyttöjen vaatteista voi nähdä ainakin kolme syytä.Niistä ensimmäinen on historiallinen. Tyttöjen vaatteet on pitkään nähty ikään kuin pieninä versiona naisten vaatteista, eikä naisten vaatteissa 1900-luvun alkuun saakka tarvittu taskuja. Naisilla ei juuri ollut omaisuutta eikä siis mitään taskuihin pantavaa.Toinen syy liittyy vaatteiden leikkaukseen. Perinteisesti naisten vaatteet on suunniteltu miesten vaatteita tyköistuvammiksi ja vartalon muotoja mukaileviksi. Tällaisessa vaatteessa taskut pullottaisivat, mikä pilasi linjan.Kolmas syy ovat käsilaukut, joista kehittyi naisille ikään kuin ulkoinen tasku. Vaikka käsilaukut olivat alun perin miesten asusteita, ne ovat jääneet naisten käyttöön luultavasti juuri taskujen puutteen vuoksi. Samalla ne osaltaan vähentävät taskujen tarvetta.Ero naisten ja miesten pukeutumisen välillä on sadan viime vuoden aikana pienentynyt. Nykyään naiset ja tytöt käyttävät myös farkkuja ja löysästi istuvia vaatteita, joissa on taskut.voi. Äänet ovat aaltoliikkeitä, jotka voivat edetä ilman ja muiden kaasujen lisäksi nesteessä tai kiinteässä aineessa. Ääniaallot aiheuttavat painetta, jonka vaihtelut ihminen kuulee ja aistii. Äänenpainetta mitataan desibeleissä.Kun ääni on hyvin kova, äänenpaine voi esimerkiksi hajottaa keuhkomme, ja se voi johtaa kuolemaan.Noin 200 desibelin ääni voi olla tappava. Esimerkiksi koululuokassa voi olla 65–70 desibeliä. 200 desibeliä on jo hirmuisen kova ääni. Kuulemme äänen voimakkuuden kaksinkertaisena jo silloin, kun äänitaso on noussut vasta 10 desibeliä.Nopeasti hengen vievää ääntä ei voi kokea arki­elämässä. Niin kovaa ääntä saattaa syntyä esimerkiksi, kun suuri tulivuori purkautuu nopeasti. Siitä voi lähteä jopa 280–300 desibelin meteli. Ääni on kovimmillaan purkauksen vieressä.Myös hiljaisempi ääni voi tappaa, mutta pitkän ajan kuluessa. Pitkä altistus kovalle melulle voi vuosien tai vuosikymmenten mittaan aiheuttaa vakavia sairauksia, kuten ongelmia sydämelle ja verenkiertoelimistölle. Näin voi käydä, jos asuu lähellä ruuhkaista tietä tai vilkasta lentokenttää. Melua ei saisi olla päivällä keskimäärin yli 55 desibeliä eikä yöllä yli 50 desibeliä.Euroopassa kuolee liikenteen ja teollisuuden melun takia ennenaikaisesti arviolta 16 600 ihmistä joka vuosi.