Liikunta synnyttää uusia aivosoluja, mutta ne tarvitsevat tekemistä jäädäkseen eloon

Joukon neropatti on hintelä rillipöllö, joka ei saa palloa kiinni. Urheilija taas on aivoton lihaskimppu. Stereotypia elää, vaikka pitkään on jo tiedetty, ettei se vastaa todellisuutta. Fyysisten ja älyllisten kykyjen välillä on yhteys, ja se jatkuu syntymästä vanhuuteen asti.