Tiede

Merietanan doping­laboratoriossa haetaan lisäpuhtia levätankkauksella ja horisontaalisella geeninsiirrolla

Hiihtokisoissa

Amerikkalaisilla

Urheilun

yritettiin jälleen terästää kaurapuuroa lisäaineilla. Yhdellä Seefeldissä dopingista epäillyistä urheilijoista oli pidätyshetkellä neula käsivarressaan.Evoluutio on kehittänyt paljon kovempia aineita kuin norjalaisen huulivoiteen ja anaboliset steroidit. Eräs merietana ahmii levämömmöä niin kauan, että se alkaa vihertää ja kykenee yhteyttämään. Se alkaa käydä aurinkovoimalla eikä sen välttämättä tarvitse enää syödä.Elysia-suvun merietanoilla on tällainen poikkeuksellinen kyky saada supervoimia ravinnostaan. Syntyessään ne ovat vielä ruskeita, mutta sitten alkaa järjestelmällinen levätankkaus.Levän sisältämät viherhiukkaset jäävät etanan ruoansulatuskanavaan ja kulkeutuvat siellä etanan omien solujen sisään. Niistä tulee kiinteä osa sen elimistöä. Kun viherhiukkasia alkaa olla miljoonia, ne tuottavat etanalle energiaa auringonvalosta. Eläin voi pärjätä kuukausiakin ilman ravintoa.Ihminen ei tähän pysty, vaikka miten pupeltaisi levää. Se hajoaa ruoansulatuksessamme viherhiukkasineen kaikkineen. Etanalle on kuitenkin kehittynyt tekniikka, josta edes itäblokin urheilulaboratorioissa ei osattu unelmoida: horisontaalinen geeninsiirto.Viherhiukkanen on kasvin soluelin, ja se vaatii kasvin dna:ta ja proteiinintuotantoa toimiakseen. Etanalla se kuitenkin yhdistyy osaksi eläinsolua, jossa tätä dna:ta ei tavallisesti ole. On mahdollista, että etana nappaa yhteyttämiseen tarvittavat geenit levästä tai että ne ovat muinoin siirtyneet etanan dna:han virusten välityksellä.Tällaista geeninsiirtoa tapahtuu esimerkiksi bakteerien välillä, ja virukset leikkaavat ja liimaavat dna-pätkiä eliöistä toiseen. Tutkijat eivät vielä ole täysin jyvällä siitä, miten tämä etanan viherhiukkastemppu toimii.sääntönikkareita puolestaan kummastuttaisi se, ettei etanasta saa selvää, onko se koiras vai naaras. Merietanat ovat kaksineuvoisia eli ne voisivat hiihtää kummassakin sarjassa.