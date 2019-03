Tiede

Tutkimus: Köyhä koulukaveri tekee rikkaasta lapsesta tasa-arvoisemman ja epäitsekkäämmän

Kun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uudistus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Koulu-uudistus sekoitti eritaustaisia lapsia samoihin luokkahuoneisiin.

Tutkimukseen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ensinnäkin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Koululaisilla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pelkästään rikkaiden kouluja käyneistä 35 prosenttia teki alussa syrjivän valinnan.

Toinen

Rikkaat

Rikkeiden lisäys johtui vain epäsopivan kielenkäytön – siis kiroilun – lisääntymisestä.

Sosiaalisesti

Käytöskin