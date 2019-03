Tiede

Jääkalan suonissa virtaa pakkasneste ja kallo on niin ohut, että aivot näkyvät luun läpi

Maailmassa

Suolaiset veden pakkasen puolella.

Jääkala

Kohteena

Ilmaston kylmeneminen pakotti muuttumaan.

On

Jääkalat

Kirkas veri ei jäädy.

Kylmässä

Yhteys luiden haurastumiseen.

Jääkalan