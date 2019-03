Tiede

Mistä ensimmäiset aineet ovat muodostuneet?

Miksi linnut heräävät niin aikaisin?

Mistä ja miten ensimmäiset aineet ovat muodostuneet?

Miten ihmisen luusto pysyy pystyssä?

Kuka keksi liiman?

Voiko veden alla itkeä?

linnuista on tosiaan äänessä ja liikkeellä aikaisin aamulla. Siihen on useampi syy.Ensinnäkin aamuisin tuulee heikommin kuin päivisin. Lintujen laulu kantaa tyynellä säällä kauemmaksi, joten aamulla on tärkeää olla äänessä.Linnut laulavat pääasiassa houkutellakseen itselleen puolisoa tai kertoakseen muille koti­alueensa rajoista.Linnuilla ei ole varaa nukkua pitkään varsinkaan silloin, kun kilpailu pesimispaikoista on kovaa. Jos koiras herää aikaisin laulamaan, pitää toistenkin koiraiden herätä varhain.Moni keväisin ja syksyisin muuttavista lintulajeista lähtee mielellään liikkeelle aikaisin aamulla. Muuttaminen on vaivattomampaa heikolla tuulella.Linnut lähtevät muuttomatkoille paljon myös yöaikaan, jolloin ne ovat jo valmiiksi hereillä Auringon noustessa. Aikaisin muuttamaan lähtevät linnut lepäilevät ja ruokailevat päiväsaikaan.Pitkään nukkuminen voisi altistaa linnut myös aikaisin liikkuvien petojen saaliiksi. Lisäksi on niin, että osa lintuja saalistavista haukoista ja kotkista lähtee liikkeelle vasta päivällä. Tämän takia laulaminen avoimella paikalla voi olla turvallisempaa aamuisin.alussa avaruudessa oli vain hyvin kuumaa ja tiheää kaasua.Tämä kaasu koostui protoneista ja neutroneista, jotka ovat atomien rakennuspalikoita. Se ei siis vielä ollut mitään tuntemaamme alkuainetta.Kun maailmankaikkeus laajeni alkuräjähdyksen jälkeen, kaasu jäähtyi.Tällöin neutronit ja protonit saattoivat pariutua heliumiksi. Protoneita oli kuitenkin paljon enemmän kuin neutroneita. Siksi valtaosa protoneista jäi sinkuiksi, ja ne muodostivat maailmankaikkeuden vedyn.Kaikki tämä tapahtui kolmen ensimmäisen minuutin aikana noin 14 miljardia vuotta sitten.Vety ja helium ovat edelleen maailmakaikkeuden yleisimmät aineet. Esimerkiksi tähdet ovat pääosin vetyä.Tähdet syntyivät, kun osa vetykaasusta puristui painovoimansa vetämänä niin tiheään tilaan, että ydinreaktiot käynnistyivät.Meille tutut aineet, kuten happi ja hiili, syntyivät vasta miljardeja vuosia myöhemmin tähtien ytimissä.Maapallolla vety on sitoutunut muihin aineisiin, kuten happeen. Tuota yhdistettä kutsumme vedeksi. Heliumia taas löytyy Auringosta ja muualta avaruudesta.luut ovat lujasti kiinni toisissaan nivelsiteillä. Nivel­siteet ovat kuin vahvoja naruja tai nauhoja, jotka pitävät luurankomme järjestyksessä.Luihin kiinnittyvät myös lihakset, jotka pitävät yllä ihmisen luiden asentoa ja liikuttavat ihmistä.Lihakset ovat ihmiselle kuin moottori autolle. Ilman lihaksia emme voi kävellä tai edes seistä. Aivot taas määräävät, miten lihakset toimivat. Tämä tapahtuu pitkälti huomaamatta.Luiden asento pysyy yleensä sopivana ilman, että meidän täytyy ajatella asiaa­. Kun seisomme, aivot ohjaavat lihakset pitämään luut paikallaan. Kävellessä aivot pitävät ihmisen pystyssä, vaikka nivelet liikkuvat. Ihmisen luut pysyvät siis pystyssä nivelsiteiden ja lihasten avulla aivojen ohjaamina.keksijää ei tiedetä, sillä se on hyvin vanha keksintö.Tiedetään, että liimaa osattiin valmistaa jo 200 000 vuotta sitten. Silloiset neandertalinihmiset valmistivat liimaa tervan avulla. Sillä vahvistettiin etenkin työ­kalujen sidoksia.Euroopan ensimmäinen liimatehdas avattiin 1690-luvulla Hollantiin. Se valmisti liimaa eläinten nahoista.Alun perin liimaa valmistettiin juuri kasveista ja eläimistä. Tyypillisiä materiaaleja olivat linnunmunat, kalat, veri, luu ja erilaiset siemenet.Tutkijat ovat arvioineet, että keksintö on ehkä syntynyt arkisesta havainnosta. Kun ihminen saa pienen haavan ja vereen sekoittuu vaikkapa hius, hius liimautuu tiukasti kiinni.Nykyisenkaltaisia teollisesti valmistettuja liimoja on käytetty 1800-luvulta lähtien.voi. Itkemisen näkeminen tai tunteminen ei tosin onnistu ilman uima­laseja tai sukellusmaskia, koska kyyneleet häviävät saman tien veteen.Edes todella syvälle sukeltaminen ei haittaa itkemistä tai muutenkaan silmiä, jos päällä on sukellusmaski.Lisääntyvä veden paine vaikuttaa ihmisen ilmantäyteisiin onteloihin kuten korviin, nenän sivuonteloihin ja keuhkoihin.Sukellusmaskin ilmantäyteinen tila ei ole kuitenkaan silmille vaarallinen, koska siihen puhalletaan nenän kautta lisää ilmaa. Näin maskin sisäpuolelle syntyy sama paine kuin ulkoinen veden paine.Itkemisessä tarvittaviin kudoksiin tai kyyneliin paine ei vaikuta.