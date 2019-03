Tiede

Puhdistajakalat pyörittävät koralliriutan sotepalveluita, mutta markkinasta kilpailevat ahneet luikerot

Ihminen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aivan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Korallien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

rimpuilee soteuudistuksensa kanssa, mutta korallimerten sinessä terveydenhuolto on pyörinyt hyvin jo miljoonia vuosia. Luonnon näkymätön käsi on loihtinut elämää kuhiseviin riuttakaupunkeihin jopa toimivat markkinat.Kaikkia merten kansalaisia kiusaavat verta imevät loiset, kuten pienet äyriäiset ja täit. Mutta apu on lähellä. Koralliriutoilla on omat terveysasemat, joissa pienet puhdistajakalat häärivät väsymättömästi pitämässä vastaanottoaan.Huulikaloihin kuuluvat puhdistajat ovat suunnilleen sormen mittaisia. Ne elävät syömällä ulkoloisia muista kaloista. Puhdistajakalat pyörittävät riutoilla puhdistusasemia, usein perheyrityksenä. Koiras ja naaras putsaavat yhdessä tuumin vastaanotolle jonottavia kaloja, kiduksia ja hampaita myöten.tasa-arvoista hoito ei ole. Isomman oikeudella petokalat pääsevät nimittäin jonon ohi, ja pikkusintit saavat vartoa vuoroaan päivystysaulassa.Vastaanotto on auki aina muutaman tunnin päivässä. Sinä aikana putsaripariskunta ehtii hoitaa jopa parituhatta kalaa. Asiakkailla on myös valinnanvapaus. Riutalla voi toimia useitakin puhdistusasemia.Terveyspalvelut ovat ennaltaehkäiseviä ja hyödyttävät koko yhteisöä. Ilman puhdistajia kalat ovat tutkitusti sairaalloisempia, hidaskasvuisempia ja jopa tyhmempiä. Loisten vaivaamana on hankala ajatella kirkkaasti.sotemarkkinoille tunkee kuitenkin myös epäeettisiä toimijoita. Eräät luikerokalat ovat kehittyneet matkimaan puhdistajakaloja, mutta ne tavoittelevat vain omaa hyötyään valinnanvapauden varjolla.Puhdistajakalaa identtisesti muistuttavan luikeron vipuun erehtyvä kala huomaa pian olevansa entistä sairaampi. Hoivan sijasta luikero nimittäin haukkaa palan asiakkaan evästä ja livahtaa täysin vatsoin tiehensä paratiisin lämpimiin vesiin.Tämä valehoivaluikero on nimeltään Aspidontus taeniatus. Anagrammina esimerkiksi ”Attendo anastus paisui”.