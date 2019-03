Tiede

Ystävykset nauravat eri tavoin kuin ventovieraat, ja vauvakin sen huomaa

Ihmisten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vauvoilta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Toinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nauru

Miltä