Tiede

Tutkimus: Kivikauden ihminen ei kyennyt sanomaan f:ää ja v:tä

Sano

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jo

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hockett

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nyt

Maanviljelyksen

Nykyään

Tutkijat

Ratkaisevaa