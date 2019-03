Tiede

Korallipolyypin

ympäri Suomea osoittivat mieltään ilmaston puolesta perjantaina. Mutta mitä merkitystä on pienillä yksilöillä?Kuvassa on korallipolyyppi. Se on hyvin pieni ja vähäpätöisen oloinen polttiaiseläin. Pienimmät ovat vain millien kokoisia. Korallipolyypit ovat kuin meduusoita, joista ei koskaan tule meduusaa. Syntyvä polyyppi ei kehity vapaana uivaksi, vaan tarrautuu pohjaan ja alkaa kasvattaa ympärilleen suojaavaa kivikuorta. Pyyntilonkeroillaan se napsii vedestä pieneliöitä ruoakseen.pikku tapista kasvaa ajan kanssa kokonainen suurkaupunki, aurinkovoimalla käyvä omavarainen ekosysteemi. Kilometrikaupalla levittäytyvät koralliriutat tarjoavat tuhansille eliölajeille elämän keitaan keskellä köyhää merenpohjaa.Kivikorallit ovat muinaisia otuksia, yhtä aikaa eläimiä, kasveja ja kiviä. Itse polyyppikin on oikeastaan kolme eliötä samassa paketissa. Dinosaurusten aikaan korallipolyypeille syntyi yhteiselo panssarilevien kanssa. Levät muuttivat polyypin sisälle asumaan ja alkoivat yhteyttää ravintoa auringonvalossa kylpeville koralleille. Levän sisällä oleva viherhiukkanen on puolestaan muinaisuudessa siirtynyt panssarilevälle yhteyttävältä syanobakteerilta.Yhteistyö on kestänyt yli 200 miljoonaa vuotta. Ihminen on tuhoamassa sen vain parissa vuosisadassa. Korallit ovat ilmastotuhon etulinjassa. Kun vesi lämpenee liikaa, koralli sylkäisee levävuokralaisensa pellolle ja alkaa nääntyä. Jos olot eivät tasoitu, koralli kuolee. Happamasta vedestä se ei myöskään saa kalsiumkarbonaattia kivikuorensa ylläpitoon.kuolema on kuin talosta irrottaisi perustukset. Riutan koko ekosysteemi tuhansine toisista riippuvaisine lajeineen romahtaa, ja seuraukset kantavat kauas merelle. Kaloille ja saalistajille ei enää ole ruokaa. Riutan miljardit eliöt mädäntyvät ja elämän keidas muuttuu haisevaksi liejuksi.Trooppiset korallit eivät sopeudu näin nopeaan ilmastonmuutokseen. Ne tuhoutuvat vielä tällä vuosisadalla, jos mitään ei tehdä. Pienellä on paljonkin väliä.