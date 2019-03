Tiede

Liian palelemisen syy voi löytyä suolistobakteereista, tutkijat arvelevat

Elimistön

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rasvanpolttoa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Bakteerien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suolistomikrobit

Ylipainon