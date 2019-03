Tiede

Tutkijat: Maapallon lähin naapuriplaneetta onkin Merkurius

Mikä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Keskimäärin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tutkijakolmikko

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Havainto