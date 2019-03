Tiede

Voiko maailma mennä rikki?

Miksi kanit eivät piereskele?

Voiko ihminen nukahtaa kesken kävelyn ja jatkaa silti kävelemistä?

Miksi jotkut ruuat menevät jääkaappiin?

Onko jotain olemassa loputtomasti?

voi ajatella menevän rikki eri tavoin. Ihmisten kannalta suurimmat riskit koskevat luontoa. Jos luonto menisi rikki, emme saisi esimerkiksi puhdasta vettä tai ruokaa.Luonto koostuu ihmisen lisäksi noin yhdeksästä miljoonasta muusta lajista. Kaikki, puut, niityn kasvit, suuret petoeläimet ja pienet hyönteiset vaikuttavat omalla tavallaan luonnon toimintaan.Luonto muuttuu jatkuvasti. Lajeja häviää ja uusia syntyy. Tällä hetkellä maapallolta kuitenkin häviää lajeja kiihtyvää tahtia.Tämä johtuu ihmisen toiminnasta. Eniten lajeja häviää, kun ihminen hakkaa metsiä, raivaa maata pelloiksi ja rakentaa kaupunkeja.Koko maailma ei mene rikki lajiston köyhtyessä. Luonto on pitkän historiansa aikana osoittanut valtavaa sopeutumiskykyä ja sinnikkyyttä. Lajien kiihtyvän häviämisen myötä luonto ja sen toiminnot kuitenkin väistämättä muuttuvat.Jos haluamme, että maapallo säilyy toimivana elinympäristönä sen nykyisille asukkaille, myös ihmiselle, on meidän pidettävä luonnosta hyvää huolta. Jokainen laji on arvokas osa kokonaisuutta.asiassa kaniinit piereskelevät kuten muutkin nisäkkäät. Pieru on ruoansulatuskanavassa oleskelevien pienenpienien bakteerien tuottamaa kaasua.Ruoansulatus irrottaa ravinnosta energiaa ja ravintoaineita elimistön käyttöön. Kaneilla ja suurimmalla osalla muista nisäkkäistä ruoan­sulatuskanavaan kuuluvat suu, nielu, ruokatorvi, maha, suolisto ja peräaukko.Kaneilla ja muilla jäniseläimillä kaasua muodostuu umpisuolessa, joka sijaitsee paksusuolen ja ohutsuolen yhtymäkohdassa. Jos kanista ottaa röntgenkuvan, umpisuolessa näkyy ruoan lisäksi yleensä runsaasti kaasukuplia, jotka pääsevät pois pupusta pieruina.Kanien pieruja ei yleensä huomaa, sillä sen koko suolisto on nopealiikkeinen. Siksi pierut ovat normaalisti pieniä. Kasvinsyöjän pierut eivät myöskään juuri haise. Haju on samankaltainen kuin kanin papanoissa.Jos kanilla on ruoansulatuksen ongelmia tai jokin sairaus, voi pieruista tulla kuuluvia. Tämä on monesti ihmisistä hauskaa. Siksi pupujen piereskelystä on Youtube-videoitakin.Valitettavasti näissä tapauksissa on yleensä kyse sairaista eläimistä.Jotta kanien ruoansulatus toimisi normaalilla tavalla, niitä ei koskaan saisi ruokkia pelkillä herkuilla. Niille tulisi antaa ennen kaikkea kuitupitoista purtavaa, kuten heinää ja varpuja.äärimmäisen väsyneenä ihminen voi nukahtaa vaikka seisaallaan ja jopa jatkaa muutaman askeleen kävelyä.Tällaisia kokemuksia ovat kuvanneet esimerkiksi väsyneinä marssineet varusmiehet.Kyseessä on kuitenkin kevyt uni, josta nopeasti herätään ja jatketaan kävelyä valveilla.Jos uni etenisi kevyestä unesta syvään uneen, lihasten jänteys vähenisi, seisoma-asentoa olisi vaikea pitää yllä eikä kävely enää onnistuisi.Rem-univaiheessa lihasten jänteys katoaa kokonaan. Silloin lihakset eivät pysty liikkumaan lainkaan. Paitsi kävely, myös seisominen on rem-unessa mahdotonta.Unissakävely, jossa nukkuva ihminen lähtee sängystä liikkeelle on erillinen ilmiö eikä liity nukahtamiseen liikkeessä. Väsyneenä kävelystä ei siis voi siirtyä suoraan unissakävelyyn.on usein miten pieniä eliöitä, joita emme näe paljain silmin. Nämä bakteerit voivat käyttää ruokaamme ravintonaan ja lisääntyä siinä.Monet bakteerit ovat harmittomia. Osa niistä kuitenkin pilaa ruuan. Silloin ruoka näyttää tai ainakin haisee pahalta.Voi käydä niinkin, että pitkään säilytetty ruoka voi näyttää ja tuoksua hyvältä, mutta siinä on silti kasvanut ruokamyrkytystä aiheuttavia bakteereita. Silloin syöjän vatsa tulee kipeäksi.Jääkaapin kylmyydessä bakteerien kasvu hidastuu ja ruuat säilyvät pidempään syömäkelpoisina.Jotkin ruuat houkuttavat bakteereita muita enemmän. Erityisesti liha, kala, maitotuotteet sekä monet kotiruuat ovat bakteereille hyvin mieluisia. Siksi ne pitää säilyttää jääkaapissa.Ennen ruuanlaittoon ryhtymistä on myös tärkeää pestä kädet hyvin, ettei niiden kautta siirtyisi lisää bakteereita ruokaan.On olemassa bakteereita, jotka viihtyvät jopa jääkaapissa. Siksi ruokia ei voi säilyttää sielläkään kovin pitkään.Toisaalta useat ruuat säilyvät hyvin huoneenlämmössä. Esimerkiksi murot ja jauhot ovat niin kuivia, etteivät bakteerit viihdy niissä. Bakteerit eivät myöskään pääse avaamattomiin säilyketölkkeihin.olla, että ainetta on maailmankaikkeudessa loputtomasti. Emme kuitenkaan tiedä, onko näin.Tämä johtuu siitä, ettemme tiedä, onko maailmankaikkeus äärellinen vai ääretön. Jos avaruus on äärellinen, myös ainetta on äärellinen määrä.Jos avaruus on ääretön, ainetta voi olla loputtomasti. Emme kuitenkaan tiedä tätäkään varmasti, koska näemme vain äärellisen osan maailmankaikkeudesta. Tämä johtuu siitä, että valo kulkee äärellisellä nopeudella ja maailmankaikkeuden ikä on äärellinen, joten näemme vain äärellisen matkan päähän.Arvelemme kuitenkin, että ne alueet, joita emme näe, ovat jokseenkin samanlaisia kuin ne, jotka näemme. Näkemissämme alueissa on kaikkialla ainetta.Niinpä ainetta luultavasti on äärettömästi, jos maailmankaikkeus on ääretön.