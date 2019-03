Tiede

Tutkijat löysivät täysin uuden ilmiön: Asteroidi Bennu puskee kivipölyä avaruuteen

Asteroidi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hiekkapölystä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Asteroidien

Luotain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Irtoavaa

Asteroidien

Näyte

Mikään