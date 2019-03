Tiede

Vaalikarjaa viedään taas kuin kalaparvea

Vaalikarja

Massan

On

velloo taas toreilla. Massaa yritetään viekoitella eri suuntiin tarjoamalla yksinkertaisia ärsykkeitä kuten hernekeittoa ja trubaduureja.Taianomaisesti liikkuvat kalaparvet ovat kyllä kauniimpaa katsottavaa. Parviin puristuvat hopeakylkiset sardiinit sujahtelevat suunnasta toiseen kuin yhtenä organismina.liikkeiden on ajateltu osoittavan jonkinlaista parviälyä, mutta älyn kanssa ilmiöllä on yhtä vähän tekemistä kuin ihmisten käytöksellä sosiaalisessa mediassa. Massassa jokainen yksilö vain seuraa muita.Avomeren kalat eivät voi pujahtaa korallien tai kivien alle piiloon, vaan niiden on haettava suojaa toisistaan. Ne muodostavat vaistomaisesti tiiviin pallon, kun saalistaja uhkaa. Tällaisessa muodossa valtaosa kaloista jää pallon sisälle, mistä pedot eivät pääse napsimaan niitä suuhunsa. Omia reittejään uiskentelevat individualistit jäisivät nopeasti satimeen.Parven salamannopeaa vellomista ei mikään keskustietokone koordinoi, vaan kalojen nopeat refleksit kertautuvat massassa. Jokainen yrittää pysyä kaukana saalistajista, mutta silti mahdollisimman lähellä kaveria ja vielä niin, ettei törmäisi muihin. Pallon pinnalla on tuhansia silmäpareja tarkkailemassa, mistä suunnasta vihulainen lähestyy.Mutta kyllä saalistajakin keinot keksii. Petokalat härnäävät parvea eri puolilta, jotta se hajoaisi. Ja lopulta tulee ryhävalas, joka ei mistään kikkailuista välitä. Se ui suu auki parveen ja imaisee kerralla kitaansa tonnikaupalla kaloja.sanottu, että ryhävalaan rynnäkkö kalaparven läpi on maapallon suurin biomekaaninen tapahtuma.Tällä ei nyt viitata keskustalaiseen maatalousnäyttelyyn vaan siihen voimaan ja liikkeeseen, johon valas kykenee uidessaan kita ammollaan valtavaa veden painetta vastaan. Valaan pitää saavuttaa tietty nopeus, jotta vesimassa painaisi kurkkupussin täysin auki.Syöksyssään valas hörppää kitaansa neljän linja-autollisen verran vettä, jopa yli 60 tonnia. Se on paljon enemmän kuin keskimäärin 40-tonninen valas itse painaa.