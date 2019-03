Tiede

Miksi vaurastumisen hyöky nousi juuri Britanniasta? Koska siellä oli varaa ajatella, kuuluu uusi selitys

Parisataa

Sitten

Miksi

Ensin tarvittiin kekseliäisyyden aika.

Hämmentävää

Baumardin

Ihminen

Teollisen

Puute ei edistä keksintöjä.

Puute

Kaikki

Muutkin

Vaurastuminen vahvisti malttia ja uskoa huomiseen.

Luodon

Kylmä ilmasto lisää suunnitelmallisuutta.

Elinkiertoteoria

Poikkeuksellisen