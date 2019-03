Kivikautinen purukumi paljasti ruotsalaisen kylän asukkaiden perimän, ja nyt tutkijat toivovat löytävänsä purkasta uutta tietoa suomalaisten menneisyydestä

Tiede

Kivikautinen purukumi paljasti ruotsalaisen kylän asukkaiden perimän, ja nyt tutkijat toivovat löytävänsä purk

Se näyttää pureksitulta purukumilta. Hampaanjäljet ovat selvät, ja mönttiä on mytätty kielellä kääntelemällä. Ikää sillä on kymmenentuhatta vuotta. Se on purupihkaa eli koivuntuohitervaa, muinaista liimaa, jota on lämmitetty ja pehmitetty suussa käyttöä varten.