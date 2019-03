Tiede

Miksi ihmiset ovat syntyneet sellaisiksi, että ne osaavat tehdä kaikenlaisia asioita?

Eri

Miksi jano lähtee kylmällä vedellä paremmin kuin lämpimällä?

Janon

Mikä on Suomen ja maailman suurin kirja?

Kirja

Miten kalat voivat pitää silmiä auki veden alla?

Kaloilla

Voiko Otavasta sammua yksi tähti?

Kaikki

eläimet osaavat eri asioita. Linnut osaavat suunnistaa tähtien avulla ja löytävät muuttomatkan jälkeen omalle pesäpuulleen. Valaat lähettävät viestejä tuhansien kilometrien päähän.Ihminen on kuitenkin erikoisen taitava muihin eläimiin verrattuna. Puhetaitomme ovat ylivoimaiset. Käytämme myös käsiä taitavasti. Kun näihin kahteen taitoon vielä liittyvät huippuhienot aivot, syntyvät tietokoneet, avaruusraketit, koulut, tehtaat, Oodi-kirjasto. . .Joku keksi ruuvin ja mutterin. Kun hän kertoi niistä muille, tieto muttereiden hyödyllisyydestä rakentajille levisi nopeasti koko maailmaan. Näin tapahtuu kaikille ihmisen keksinnöille.Me muodostamme ihmisinä tietoverkoston, joka jakaa keksintönsä ja kokemuksensa kaikkien käytettäväksi.Samalla siirrämme tietomme omille lapsille. He opettavat aikuisina omia lapsiaan, jotka vuorostaan opettavat seuraavaa sukupolvea.Lopulta jokainen sukupolvi tietää yhä enemmän ja osaa tehdä yhä ihmeellisempiä asioita.tunne on tärkeä, sillä se kertoo, milloin nestettä alkaa olla kehossa liian vähän.Nesteen riittävä määrä on oleellinen lukuisille elintoiminnoille. Kun nesteen määrä vähenee elimistössä, pienenee myös veren määrä. Verihän on nestettä. Veressä on myös suolaa, jonka pitoisuus kasvaa, kun nesteen määrä vähenee.Oikeastaan janon tunne kertoo suolan pitoisuuden kasvaneen kehossa liikaa. Yleisin syy on liian vähäinen nestemäärä. Samalla myös virtsan eritys vähenee.Periaatteessa janon pitäisi sammua aivan samalla tavalla kylmällä tai kuumalla nesteellä. Nesteen matka suusta mahalaukun kautta suolistoon ja edelleen sisälle elimistöön kestää niin kauan, että se muuttuu saman lämpöiseksi riippumatta siitä, kuinka kylmää tai kuumaa se on juodessa.Kylmä vesi tai juoma virkistää kuitenkin enemmän, koska sen lämpötila poikkeaa etenkin kuumalla ulkoilman lämpötilasta ja viilentää siksi huulia ja suuta. Selitys lienee siis enemmän virkistyksen tunne.voi olla monella tavalla suuri. Suuruus voi tarkoittaa painoa, sivumäärää, ulkoisia mittoja tai merkittävyyttä.Kooltaan isoin kirja on todennäköisesti kertomuskokoelma Tämä on profeetta Muhammed (2012), jonka korkeus on viisi metriä ja leveys kahdeksan. Se vastaa siis ison huoneen kokoa.Yhdistyneiden arabiemiirikuntien Dubaissa tehdyssä kirjassa on sivuja kohtuulliset 429, mutta se painaa 1 500 kiloa. Kirjaa on valmistettu vain yksi kappale.Ulkomitoiltaan Suomen suurin opus on todennäköisesti jokin karttakirja. Ne voivat usein olla noin metrin korkeita ja 1,5 metriä leveitä.Myös taidekirjat ovat usein hyvin suuria. Painavimmat taide- ja karttakirjat voivat painaa yli kaksi kiloa. Todennäköisesti pisimpiä suomalaisia teoksia ovat kirjat, joihin kootaan yhden kirjailijan tuotanto. Sivuja voi olla 2 000–3 000.Joidenkin maiden valtion­hallinnon kirjat koostuvat monesta osasta, mutta niitä pidetään yhtenä kokonaisuutena.Jos niiden osat lasketaan yhteen, jotkin ovat huomattavasti Muhammed-kirjaakin suurempia. Brasilian verosäännöstö painaa yhteensä peräti 7 500 kiloa ja siinä on sivuja yli 41 miljoonaa.Kirjojen merkittävyys on kokonaan toinen asia. Se riippuu tietenkin teosten vaikutuksesta. Esimerkiksi pieni runokirja voi olla kansakunnalle hyvin tärkeä ja siksi suuri.Mikko Keskinenei ole silmäluomia, jotka voisi laittaa silmien päälle. Niiden silmät ovatkin auki koko ajan.Toisin kuin kaloilla, meillä ihmisillä ja muilla selkärankaisilla maaeläimillä on silmäluomet. Niiden tärkein tehtävä on suojata silmiä kuivumiselta.Silmämme pinta on aina märkä, sillä kastelemme sitä kyynelnesteellä, kun räpyttelemme. Luomet auttavat myös poistamaan roskia silmistä.Kalat eivät tarvitse silmäluomia, sillä ympäröivä vesi pitää niiden silmät märkinä ja puhtaina. Vaikka kaloilla ei ole silmäluomia, niiden silmän rakenne on muutoin hyvin samanlainen kuin ihmisillä. Tämä johtuu siitä, että ihminen ja kaikki selkärankaiset maaeläimet polveutuvat alkeellisista kaloista.Silmäluomettomuus ei haittaa kaloja. Ne pystyvät esimerkiksi nukkumaan silmät auki. Uinumista voi tarkkailla taskulampun valossa. Matalan veden pohjalla voi nähdä öisin vaikkapa ahvenia, jotka nukkuvat silmät auki.tähdet sammuvat joskus. Otavan tähtien sammumiseen on kuitenkin vielä hyvin pitkä aika.Otavan seitsemästä tähdestä ensimmäisenä sammuu kuvion hännän viimeinen tähti Alkaid. Se on kuitenkin elinvoimainen tähti, jolla on elinaikaa jäljellä kymmeniä miljoonia vuosia. Muut Otavan tähdet loistavat vielä pidempään.Kannattaa myös muistaa, että Otavan kaikki seitsemän kirkkainta tähteä ovat noin 80–120 valovuoden etäisyydellä meistä. Jos jokin näistä tähdistä sammuisi, menisi siis vähintään 80 vuotta, ennen kuin huomaisimme yhden tähden hävinneen Otavasta.Näin ei kuitenkaan käy vielä kymmeniin miljooniin vuosiin.