Tiede

Voisiko ulosteensiirrosta olla apua anoreksiaan? Ensimmäinen ihmiskokeilu antoi lupaavia tuloksia

Anoreksia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tutkimukseen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Koska

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaikka

Tutkijat