Erakoituneen filosofin muistiinpanoista löytyi ”iso pommi” – Vain muutama ihminen osaa lukea Kurt Gödelin pikakirjoitusta, ja heistä kolme on Suomessa

Tiede

Erakoituneen filosofin muistiinpanoista löytyi ”iso pommi” – Vain muutama ihminen osaa lukea Kurt Gödelin pika

Tämä lause on epätosi. ”Jos tuo lause on tosi, se on sisältönsä mukaisesti epätosi. Jos lause taas on epätosi, se on tosi!”, sanoo Helsingin yliopiston filosofi Jan von Plato. Tuo lause on von Platon mukaan hyvä esimerkki ristiriitaisesta tai itseensä viittaavasta lauseesta.