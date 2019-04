Tiede

Tutkimus: Neuroottisuus lisää alkoholismin riskiä

Neuroottisuus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Miksi

Neuroottiset ihmiset eivät pärjää sen huonommin älykkyysteissä tai töissä.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Niinpä

Epäonnistumisen pelko on luonteva kannustin.

Mielen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Neuroottiset tosiaan tekivät enemmän virheitä.

Uusi

Alavireisyys siis yhdistyi keskittymisen häiriöihin.

Neuroottiset

Itsekontrollia voi kuitenkin kehittää.

Tulokset