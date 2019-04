Tiede

Kuinka valas punnitaan? Miksi vauvat puklaavat?

Kuinka sinivalas punnitaan?

Sinivalaiden

Kumpia on enemmän maailmassa, termiittejä vai muurahaisia?

Muurahaislajeja

Jos kaikki maailman ihmiset koottaisiin yhteen, kuinka paljon tilaa he tarvitsisivat?

Maailmassa

Miksi tussia ei voi kumittaa?

Mietitään

Miksi vauvat puklaavat?

Maito

punnitseminen on haastavaa. Aikuisiksi kasvaneet yksilöt voivat arvioiden mukaan painaa liki 200 tonnia.Rantautunut ja kuollut valas voidaan nostaa nostokurjella kuorma-auton lavalle ja kuljettaa valtavalle vaa’alle, joka pystyy punnitsemaan sekä auton että valaan.Punnituksen tuloksesta vähennetään ajoneuvon paino. Ei ole varmaa, onko kukaan punninnut vaa’alla sinivalaita. Ne rantautuvat ylipäätään hyvin harvoin.Eläviä sinivalaita ei ole todennäköisesti koskaan punnittu. Ennen kun sinivalaiden pyynti kiellettiin vuonna 1966, painoa arvioitiin toisenlaisella konstilla. Valaanpyytäjät mittasivat ensin kuolleen valaan pituuden ja paloittelivat ruhon osiin. Sitten he punnitsivat osat. Näin saatiin mittakaava, jonka avulla sini­valaiden painoa voitiin arvioida pituuden perusteella.Sinivalaiden painoa arvioidaan nykyään harvoin, mutta valaanpyynnin ajoilta periytyvät mittaukset ovat yhä käytössä. Nuo arviot eivät tietenkään anna aivan tarkkaa tulosta, mutta hyvän olettamuksen.on paljon enemmän kuin termiittilajeja.Tutkijat ovat löytäneet yli 12 000 muurahaislajia. Joidenkin arvioiden mukaan todellinen luku on noin 20 000. Termiittilajeja tunnetaan vain runsaat 3 000.Molemmilla on valtavasti yksilöitä. Mitään kunnon arvioita muurahaisten ja termiittien välisestä erosta ei ole tehty. Vertaamalla niiden levinneisyyttä ja yleisyyttä eri alueilla kysymykseen on mahdollista vastata.Tropiikissa eli maapallon päiväntasaajan lähistöllä on hyvin paljon termiittejä, mutta myös valtavasti muurahaisia.Maapallon suurimmalla yhtenäisellä metsäalueella pohjoisissa havumetsissä elää sen sijaan paljon enemmän muurahaisia.Termiitit eivät viihdy yhtä pohjoisessa kuin muurahaiset. Termiittien suppeamman elinalueen vuoksi muurahaisia on mitä todennäköisimmin enemmän myös yksilöiden määrässä mitattuna.arvioidaan tällä hetkellä olevan noin 7,7 miljardia ihmistä. Heistä enemmistö asuu Aasiassa ja Afrikassa.Jos kaikki maailman ihmiset koottaisiin tiiviisti yhteen seisomaan ja pantaisiin noin neljä ihmistä joka neliömetrille, he tarvitsisivat tilaa yhteensä Päijänteen ja Inarijärven pinta-alan verran.Vielä 50 vuotta sitten kaikki maailman ihmiset olisivat mahtuneet Inarijärven kokoiselle alalle. Puolessa vuosi­sadassa maailman väestö on kuitenkin kaksinkertaistunut.Jos kaikki maailman ihmiset asuisivat yhtä tiheästi kuin helsinkiläiset, heistä puolet mahtuisi asumaan Pohjoismaihin.Maapallon väestön arvioidaan vielä kasvavan ainakin kymmeneen miljardiin. Jos he asuisivat yhtä tiheästi kuin helsinkiläiset, kymmenen miljardia ihmistä tarvitsisi melkein koko Euroopan unionin pinta-alan.Kaikki maailman ihmiset mahtuisivat siis hyvin pienelle alueelle suhteessa maapallon valtavaan pinta-alaan.Tila ei ole loppumassa vaikka väestö kasvaa. Ongelmaksi muodostuu kuitenkin maapallon voimavarojen rajallisuus. Nopeasti kasvavaa väestöä on vaikeaa esimerkiksi ravita.Julia HellstrandtutkimusavustajaväestöntutkimusyksikköHelsingin yliopistoensin, mitä kumit­taessa yleensä tapahtuu.Lyijykynän ”lyijy” ei nimestään huolimatta ole lyijyä, vaan grafiitin ja saven seosta. Kun kynällä vetää paperiin viivan, siirtyy lyijystä paperin pintaan pieniä grafiittihiutaleita.Kun tätä jälkeä hankaa pyyhekumilla, hiutaleet takertuvat kumista irtoaviin palleroihin, jotka on helppo pyyhkäistä pois.Tussikynä toimii toisella tavalla. Tussilla piirrettäessä kynän kärjestä irtoaa mustetta, joka ajautuu paperin pintaa syvemmälle paperin kuitujen väliin. Näihin kuituihin muste tarttuu lujasti.Tavallinen kumi ei riko paperia, vaan pystyy poistamaan ainoastaan sen pinnalle kiinnittyneen aineen. Siksi mustetta ei voi pyyhekumilla poistaa.On kuitenkin olemassa kumeja, joilla joitakin mustejälkiä voi poistaa. Niiden teho perustuu ainakin osittain siihen, että kumi rikkoo paperin pinnan ja repii siitä irti musteen värjäämät kuidut.Silloin myös paperi rikkoutuu ja kuluu.Tom Kuuselayliopistotutkijafysiikan ja tähtitieteen laitosTurun yliopistonousee tosiaan helposti vauvan mahasta takaisin suuhun ja sieltä ulos pulautuksena.Se johtuu siitä, että vauvoilla sulkijalihas ruokatorven ja mahalaukun välillä ei ole vielä täysin kehittynyt. Myös vauvojen makuuasento ja pelkästään nesteestä koostuva ruokavalio edistävät pulauttelua.Jos vauva syö vatsansa liian täyteen tai nielee syödessään paljon ilmaa, pulauttelu voi pahentua. Myös röyhtäily nostaa helposti maitoa ilman mukana ulos.Lisäksi itkeminen ja tietyissä asennoissa, kuten esimerkiksi turvaistuimessa istuminen, lisäävät vauvan pulauttelun riskiä, kun vatsansisäinen paine nousee.Myös hyppyyttäminen ja nopeat asennon vaihdot syömisen jälkeen lisäävät usein pulauttelua.Kun vauva kasvaessaan alkaa syödä kiinteää ruokaa ja viettää enemmän aikaa pystyssä, pulauttelu yleensä vähenee. Mahalaukun ja ruokatorven välisen sulkijalihaksen toiminta kypsyy normaaliksi ensimmäisten elinkuukausien aikana.Runsasta pulauttelua esiintyy yli puolella neljän kuukauden ikäisistä vauvoista. Taipumus loppuu yleensä runsaan vuoden iässä.