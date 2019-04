Tiede

Afrikanmarabu ei ole mikään pääsiäistipu – kuuluisa suklaamerkki otti nimensä jaloilleen ulostavasta raadonsyö

Pääsiäisen aikaan on tapana koristella paikkoja pikku tipusilla ja munilla. Ne muistuttavat uudesta elämästä. Afrikassa elävä marabuhaikara symboloi elämän toista päätä. Se on savannien hautausurakoitsija: raadonsyöjä, joka näyttää puolikuolleelta jo eläessään.Marabuhaikaraa parjataan maailman rumimmaksi linnuksi. Näkemyksessä on ehkä vähän perää. Haikaran pää näyttää siltä kuin se olisi palanut ja alkanut mädäntyä. Vaikutelmaa tehostavat nokasta roikkuvat suolenpätkät, kun lintu on käynyt haaskalla. Pää on kalju samasta syystä kuin korppikotkilla. Höyhenpeite tahriutuisi nopeasti, kun lintu upottaa kuuppansa haisevaan raatoon.Soidinaikana koiraan kaulaan pullistuu roikkuva nahkapussi, joka herättää monenlaisia mielleyhtymiä. Linnun hoikat jalat sentään näyttävät kauniin valkoisilta. Väri tulee kuitenkin ulosteesta, jota lintu ruikkii omiin jalkoihinsa pitääkseen ne viileinä Afrikan auringossa.huolimatta marabuhaikaroilla kosiomenot sujuvat niin, että koiras saa valita haluamansa naaraan. Haiseva ja kalju kalmanlintu on kovaa kauppatavaraa haikaroiden Tinderissä.Marabuhaikara on iso. Se voi kasvaa puolentoista metrin pituiseksi ja sen siipien kärkiväli on reilusti isompi kuin merikotkalla, jopa yli kolme metriä. Kolkko ja hontelo lintu on siiville noustessaan varsin elegantti lentäjä.Tuskin moni silti toivoisi tätä haikaraa vauvojaan kuljettamaan. Marabut syövät paitsi raatoja, myös pieniä eläimiä ja jopa vanhoja kenkiä ja metallinpalasia ihmisten kaatopaikoilta. Ruohikkopalojen aikaan ne tepastelevat liekkien liepeillä napatakseen suuhunsa tulta pakenevat pieneläimet.kyllä, ruotsalainen suklaamerkki Marabou on nimetty afrikanmarabun mukaan. Maraboun perustanut norjalainen Freia-yhtiö oli käyttänyt haikaralogoa jo aiemmin, ja Ruotsiin perustetun tytäryhtiön nimi johdettiin tuosta logosta.Historia ei kerro, miksi kaikista maailman haikaroista juuri tämä valittiin maskotiksi.