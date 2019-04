Tiede

Tutkijat löysivät viisi perinnöllistä piirrettä, jotka altistavat kiusaamiselle

Toiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tutkijat

Yksitoista

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Turun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Brittitutkimuksessa

Mitä

Myös

Onneksi

https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/fullarticle/2729424?guestAccessKey=027aa63c-8584-43c7-a81f-a53b6467e59e&utm_source=For_The_Media&utm_medium=referral&utm_campaign=ftm_links&utm_content=tfl&utm_term=040319