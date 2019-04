Tiede

Maailman jäätiköt ovat sulaneet luultua enemmän, kertoo tuore tutkimus

Jäätiköt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hävikki

Kutistumisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Monet