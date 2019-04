Tiede

Muistaako muistisairas, ettei muista?

Aino Heikkinen, 6

Muistot

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Voiko unissaan aivastaa?

Ei

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Miksi koirat ovat värisokeita?

Koirat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jos Mariaanien hautaan pudottaa hiilenpalan, muodostuuko siitä timantti?

Ei

Miksi kesäaikaan siirrytään heti kevätpäiväntasauksen jälkeen, mutta talviaikaan vasta kuukausi syyspäiväntasauksen jälkeen?

Käytäntö

tuntuvat ihmisistä useimmiten yhtenäiseltä virralta, jonka aukkoja ei suoraan huomaa.Muistiaukot tahtovat täyttyä muista muistoista tai jopa keksityistä asioista. Toisinaan kuitenkin huomaamme, ettemme muista jotakin yksityiskohtaa.Lievää muistisairautta sairastava ihminenkin voi ymmärtää, ettei muista jotain. Jos muistisairaalle esimerkiksi näytetään valokuva tapahtumasta, jossa hän on ollut mukana, mutta jota ei muista, hän saattaa päätellä, ettei muista.Lievästi muistisairas voi myös huomata terveen ihmisen lailla esimerkiksi sen, ettei muista jonkun ihmisen nimeä.Muistisairauden edetessä tietoisuus omista muistivaikeuksista vähenee. Tällöin ihminen ei enää edes muistutettuna muista ja ymmärrä, ettei muista asioita.Yleisin muistisairaus on Alzheimerin tauti. Muita ovat esimerkiksi lewynkappaletauti, otsalohkodementia ja verenkiertohäiriöistä johtuva muistisairaus.Suomessa on liki 200 000 muistisairautta sairastavaa ihmistä, joista puolella sairaus on lievä.voi, ja syy on aivoissa.Aivastus on nenän limakalvoilta lähtevä refleksi eli nopea ja automaattinen reaktio. Sen voi laukaista esimerkiksi nenään päätynyt pölyhiukkanen tai höyhenen palanen. Tieto refleksistä kulkeutuu aivoverkostolle, joka on laajalla alueella aivoissa.Aivoverkoston tärkeimpiä tehtäviä on erilaisten refleksien säätelyn lisäksi pitää huolta muun muassa vireydestämme. Kun vaivumme syvään uneen, aivoverkoston aktiivisuus vähenee. Se estää refleksien käynnistymisen. Siksi nukkuessa ei voi aivastaa.Vaikka unissaan aivastaminen ei onnistu, voi aivastamisesta nähdä unta. Jos joku puolestaan kutittaa nukkuvan ihmisen nenää vaikkapa höyhenellä, nukkuvan aivoverkosto ja koko elimistö heräävät. Silloin aivastusrefleksi taas toimii ja ihminen aivastaa.eivät ole täysin väri­sokeita vaan punavihersokeita.Toisin kuin ihmisillä ja monilla muilla eläimillä niillä ei ole silmissään sellaisia näkösoluja, jotka aistivat punaista ja vih­reää.Syy koirien punaviher­­sokeuteen löytyy historiasta. Koirille ei ole ollut yhtä tärkeää nähdä punaista ja vihreää kuin esimerkiksi ihmisille.Ihmisten esivanhemmat söivät paljon hedelmiä ja muita värikkäitä kasveja. Eri värien tunnistaminen auttoi löytämään oikeat ja kypsät hedelmät. Jos osa näkösoluista ei toimi täysin, ihminen voi olla puna­vihersokea.Koiran esi-isät olivat puolestaan susia. Niille oli tärkeintä erottaa liikkuva saalis jo kaukaa myös hämärässä.Koirien näkökyky sopii erinomaisesti ilta- ja aamuhämärään. Koira erottaa pimeälläkin ääriviivoja ja liikkuvat hahmot.muodostu. Timantit muodostuvat hiilestä suunnattomassa paineessa. Maankuoressa timantin syntyyn tarvitaan noin 50 000 kertaa ilmakehän paine ja 1 000 celsiusasteen lämpö­tila.Vastaavat olot on onnistuttu tuottamaan laboratoriossa ja valmistamaan siellä timantteja.Myös valtamerien syvimmässä kohdassa Mariaanien haudan pohjalla, 11 kilometriä merenpinnan alapuolella, vallitsee kova paine. Se on kuitenkin vain noin 1 000 kertaa ilmakehän paine, eli viideskymmenesosa timantin synnyn vaatimista oloista. Lämpöä on vain muutama aste.Sekä paine että lämpötila jäävät merenpohjassa siis kauas tarvittavista. Siksi hiilenpalasta ei saa timanttia tällä konstilla.juontuu brittien itsepäisyydestä.Suomessa kesäaikaan siirrytään maaliskuun viimeisenä sunnuntaina. Talviaikaan palataan lokakuun lopussa.Aiemmin oli toisin. Kun Suomi alkoi käyttää kesäaikaa vuonna 1981, talviaikaan palattiin syyskuun viimeisenä sunnuntaina. Näin jatkettiin vuoteen 1995 saakka, kunnes EU halusi yhtenäistää kesäajan käytön unionin alueella.Euroopan unionissa kesäajan kestolle oli kaksi käytäntöä. Britannia käytti kesäaikaa maaliskuusta lokakuuhun, mutta muut jäsenmaat päättivät kesä­ajan jo syyskuussa. Britit kieltäytyivät muuttamasta omaa tapaansa. Muut EU-maat taipuivat ja jatkoivat kesä­aikaansa lokakuulle. Siksi Suomessakin on kesäaika vuodesta 1996 päättynyt lokakuun viimeisenä sunnuntaina.Jos EU:n suunnitelma toteutuu, kelloja siirrellään enää pari kertaa. Vielä vuosi mennään nykyiseen tapaan, mutta jo vuonna 2021 käytäntö voi muuttua.Kaikki EU-maat siirtyvät suunnitelman mukaan kesä­aikaan 28. maaliskuuta 2021. Ne EU-maat, jotka ovat ilmoittaneet siirtyvänsä käyttämään pysyvää kesäaikaa, eivät enää siirtäisi kelloa lokakuussa. Pysyvän talviajan valinneet maat siirtävät kellojaan vielä kerran 31. lokakuuta 2021 siirtyessään talviaikaan. Sitten kellojen siirtelyn pitäisi jäädä historiaan.