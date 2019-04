Tiede

Israelin laskeutuja rysähti Kuun pintaan, syyksi osoittautui raketti­moottorien pettäminen

Israelin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Beresheetin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Laskeutuminen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pienen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

LunarX-palkinnot

Tieteelle

Kuuhun