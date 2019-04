Tutkijat onnistuivat 3d-tulostamaan sydämen ihmisen kudoksella, verisuonilla ja kammioilla – ”Merkittävä lääketieteellinen läpimurto”

Tiede

Tutkijat onnistuivat 3d-tulostamaan sydämen ihmisen kudoksella, verisuonilla ja kammioilla – ”Merkittävä lääke

Israelilaiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kooltaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy