Ensimmäinen muovisiima löytyi merestä Islannissa 1957 – sen jälkeen meret ovat täyttyneet roskasta ja mikromuovia lentää jo ilmavirroissakin

Tiede

Ensimmäinen muovisiima löytyi merestä Islannissa 1957 – sen jälkeen meret ovat täyttyneet roskasta ja mikromuo

Vuonna

Pienen

Islannin lähistöllä laitteeseen tarttui muovinen kalastussiima.

Ensimmäinen

Seuraavina

Nykyään muovi on levinnyt jo kaikkiin maailman meriin.

Laite

Jopa

Plankton-torpedon mittauksia pidettiin näpertelynä.

”Ongelma on paljon suurempi kuin olemme osanneet kuvitellakaan.”

Toinen