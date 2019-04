Tiede

Miksi ilmapallon poksahduksesta kuuluu niin kova ääni?

Irtoaako kaloilta ja sammakoiltakin maitohampaat?

Miksi kissat haluavat mielellään olla pahvilaatikossa?

vaikuttaa yksinkertaiselta mutta on itse asiassa vaikea.Vastaukseksi on kaksi vaihtoehtoa. Joko ääni tulee ilmapallon sisältä purkautuvasta ilmasta tai pallon kuoren repeämisestä.Todennäköisempää on, että repeäminen aiheuttaa enemmän ääntä. Luultavasti myös ilman purkautuminen tuo kuitenkin osansa poksahdukseen. Asian­ perinpohjainen selvittäminen edellyttäisi aika monimutkaista koeasetelmaa.Repeäminen aiheuttaa voimakkaan äänen, koska täyteen puhalletun ilmapallon kuminen kuori venyy ja jännittyy voimakkaasti kuin venytetty kumilanka.Kun pallon puhkaisee, kuoreen syntyy reiän kohdalta repeämiä, jotka laajenevat koko palloon hyvin nopeasti. Tällöin kuoren palat muuttavat mittojaan niin äkillisesti, että ne saavat aikaan ilmassa paineaaltoja, jotka kuulemme pamauksena tai poksahduksena.Samanlaisia aaltoja saa aikaan esimerkiksi ruoskalla, kun sitä heiluttaa voimakkaasti.ja sammakot kuuluvat selkärankaisiin eläimiin. Niihin lukeutuvat myös ihmiset ja muut nisäkkäät.Hampaat ja leuat ovat kaikille selkärankaisille erittäin tärkeitä. Sammakoilla ja kaloilla on pääsääntöisesti enemmän hampaita kuin nisäkkäillä, mutta vähemmän erilaisiin tehtäviin erikoistuneita hampaita.Useimpien selkärankaisten hampaat joutuvat kovaan kulutukseen, koska lajit ovat varsin pitkäikäisiä. Tämän takia niiden hampaat uusiutuvat jatkuvasti. Juuri kaloilla ja sammakkoeläimillä on monta hammaskertaa, jotka vaihtuvat koko elinajan. Sammakoilla ja kaloilla ei siis ole varsinaisia maitohampaita.Ihmisellä ja valtaosalla muista nisäkkäistä on vain kaksi hammaskertaa eli maitohampaat ja pysyvät hampaat. Nisäkkäiden hampaiden ei tarvitse vaihtua jatkuvasti, koska pysyvien hampaiden pintakerros eli kiille on äärimmäisen kovaa ja siten kulutusta kestävää ainetta.Nisäkkäät eivät kasva koko elämänsä ajan kuten kalat. Kun kalat kasvavat, ne tarvitsevat isommat hampaat. Myös hampaiden määrä voi kasvaa.Hannu HuuskonenyliopistotutkijaItä-Suomen yliopisto

Ilmari Raitasalo, 11

Miksi sitruuna on kirpeä, mutta mandariini ei?

Mitä virus tekee?

on paitsi pienpeto myös itse saaliseläin monille isommille pedoille.Villikissalle on siksi luontaista viettää aikaa piilossa. Muuten se voisi joutua syödyksi. Piilopaikasta on helppo tarkkailla maailmaa niin, ettei itse tule nähdyksi.Vaikka kissa on kesyyntynyt lemmikkieläin, se yhä etsii vaistomaisesti suojaisia paikkoja. Siksi kissat tykkäävät laatikoista ja vastaavista paikoista. Erityisesti ne viihtyvät korkealla, kuten hyllyjen päällä.Kissat rakastavat myös lämpöä. Laatikossa on todennäköisesti lämpimämpää kuin laatikon ulkopuolella.Kaiken lisäksi kissat ovat ute­liaita. Niinpä osasyy laatikoiden valloittamiseen voi olla innostus uudesta ympäristöstä.Uudet pahvilaatikot innostavat omat kissani leikkimään ja nakertamaan pahvista palasia. Pari viikkoa lattialla seissyt pahvilaatikko kelpaa korkeintaan nukkumapaikaksi.on moninkertaisesti sitruunahappoa mandariiniin verrattuna. Tämä on keskeisin syy sille, että kielemme aistii sitruunan happamana.Sitruunassa on lisäksi pieni määrä muitakin happamilta tai karvailta maistuvia aineita, kuten esimerkiksi hedelmää suojaavia fenolisia yhdisteitä ja erilaisia happoja.Happamuus, karvaus ja muutkin aistimukset kuten pistävyys ja terävyys muodostavat yhdessä sen maun, jota kutsumme kirpeydeksi.Mandariinissa on puolestaan monta kertaa enemmän sokeria kuin sitruunassa. Sokeri maistuu makealta ja lieventää happamia ja karvaita makuja. Sokerin suuri määrä siis vähentää entisestään mandariinin kirpeyttä.Maun perusteella ei välttämättä uskoisi, että sitruuna ja mandariini ovat sukulaisia keskenään. Ne molemmat kuuluvat sitruspuiden sukuun.Sitruunoista ja mandariineista on kuitenkin erilaisia lajikkeita, joista jotkut ovat kirpeämpiä tai makeampia kuin toiset.

Noah Déau, 9

Viruksen

ainoa tarkoitus on tuottaa uusia, entistä paremmin pärjääviä kopioita itsestään. Virusten aiheuttamat sairaudet ja muut harmit ovat vain ylimääräistä seurausta tästä.Monistuakseen viruksen täytyy päästä isäntäsolun sisälle ja kaapata sen koneisto käyttöönsä. Virus muuttaa solun toimintaa omaan perintöainekseensa ohjelmoidulla tavalla. Tästä syystä tietokoneissa leviäviä haittaohjelmia on ryhdytty myös kutsumaan viruksiksi.Ilman isäntäsolua virus ei tee yhtään mitään. Solun ulkopuolella virus ei kykene liikkumaan, eikä sillä ole mitään elintoimintoja.Onkin väitelty siitä, voiko virusten edes sanoa olevan eläviä. Elollisuutta puoltaa se, että virukset tuottavat jälkeläisiä ja kykenevät muuntumaan lisääntyessään.Näin virukset tekevät hyvin yksinkertaisessa muodossa aivan samaa kuin kaikki muutkin eliöt maapallolla. Ne yrittävät parhaansa mukaan menestyä evoluutioksi kutsutussa elämän suuressa kilpailussa.