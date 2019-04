Punaisella planeetalla havaittiin ensimmäinen ”Mars-järistys”: Kuuntele, miltä Insight-laskeutujan tallentama järistys kuulostaa

Tiede

Punaisella planeetalla havaittiin ensimmäinen ”Mars-järistys”: Kuuntele, miltä Insight-laskeutujan tallentama

Marsia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Insight-laskeutuja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nasalla

Marsin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhdysvaltain