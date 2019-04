Tiede

”Riemastuttava” aivoimplantti auttaa muuntamaan ajatuksia puheeksi – Tältä se kuulostaa

Kuulostaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jotkut

Lähde: UCSF / Nature

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tutkimusta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy