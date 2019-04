Tiede

Tutkimus: Biomuovista tehty kassi oli käyttökunnossa vielä kolmen vuoden hautaamisen jälkeen

Erilaisista

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Plymouthin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tutkimusta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Plymouthin

”Uudet materiaalit ovat haaste kierrätykselle.”

Plymouthin

Suomessa