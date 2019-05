Kostonhalu on vahvimpia tunteitamme – Tämä laaja tiedeartikkeli kertoo, miksi aivomme nauttivat kostosta ja mitä siitä seuraa

Tiede

Kostonhalu on vahvimpia tunteitamme – Tämä laaja tiedeartikkeli kertoo, miksi aivomme nauttivat kostosta ja mi

Kostonhalu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aivot pitävät ajatuksesta

Tutkimuksissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Usko pitää pintansa

New Yorkin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kostajat voivat jälkeenpäin huonommin kuin ne, joilla ei ollut tilaisuutta kostaa.

Vapautuminen kiikarissa

Kostoon

Usko koston voimaan voimistaa väkivaltaisuutta.

Ihanuus katoaa vihaan

Kostosta

”Kostaessaan ihminen on vihamiestensä vertainen, mutta jättäessään koston sikseen hän nousee heidän yläpuolelleen.”

Kosto pitää ruodussa

Jotakin

Joskus kosto on myös oikeuden sijainen.

Oikeudentaju altistaa

Toiset

Myös narsistinen persoonallisuushäiriö tekee ihmisestä keskimääräistä kostonhimoisemman.

Kulttuuri jakaa pontimet

Eri

Joskus kosto onnistuu

Vaikka

”Ennen kuin lähdet kostoretkelle, kaiva valmiiksi kaksi hautaa.”

Julkaistu Tiede-lehdessä 4/2019