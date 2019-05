Tiede

Miksi ihminen voi syödä possuja mutta ei koiria?

Koiranlihasta

Mistä allergiat tulevat?

Allergiat

Leijuuko vesi avaruudessa?

Jos

Kuinka monta muurahaista on yhdessä perheessä?

Suurin

Milloin sukunimiä alettiin käyttää?

Sukunimiä

kieltäydytään paljolti kulttuurisista syistä. Suomalaiset ja monen muun kulttuuripiirin ihmiset ovat tottuneet pitämään koiria kavereina. Ihmisillä on hyvin pitkä yhteinen historia koirien kanssa.Sikoja on monissa kulttuureissa totuttu pitämään ruokana eikä yksilöinä. Sen takia niitä syödään usein. Joissakin kulttuureissa koiriakin pidetään ruokana, jolloin niiden yksilöys katoaa. Esimerkiksi korealaisten lautasilla saattaa olla koiranlihaa.Tutkimusten mukaan siat ovat koirien lailla tietoisia ja tuntevia yksilöitä. Ne ovat monilla mittareilla mitattuna jopa paljon älykkäämpiä kuin koirat.Eläinetiikaksi kutsuttu ajattelutapa nostaa esiin eläinten näkökulmaa. Sen yleinen kanta on, että kaikki tietoiset eläimet ovat itseisarvoisia eli niitä tulisi kunnioittaa yksilöinä. Siksi sekä possun että koiran syömistä olisikin hyvä välttää. Vähintäänkin on hyvä miettiä, miksi yksi olisi toista arvokkaampi.

Mistä allergiat tulevat?

Allergiat ovat kaupunkilaislapsilla aika tavallisia. Niitä on vähemmän sellaisilla lapsilla, jotka asuvat maalla, syövät paljon tuoreita hedelmiä ja vihanneksia, peuhaavat eläinten kanssa ja ovat paljon ulkona luonnossa.Allergiassa on kyse kehomme rajapintojen eli ihon ja limakalvojen ongelmista. Limakalvoja on esimerkiksi suussa, suolistossa, nenässä ja keuhkoissa.Iho ja limakalvot ottavat koko ajan vastaan erilaisia hiukkasia, ruoka-aineita, bakteereja, viruksia ja kemikaaleja. Esimerkiksi näin keväällä katupölyä, jonka vuoksi hengittäminen voi tuntua pahalta.Hiukkasia varten ihossa ja limakalvoilla on vahva puolustus, joka huolehtii siitä, etteivät nuo rajoja pommittavat aineet aiheuta haittaa.Aina rajapintojen puolustus ei toimi. Erityisesti kaupunkilaisten rajavartijat ovat laiskanpulskeita. Silloin kehon muu puolustusjärjestelmä joutuu hommiin. Seurauksena on tulehduksia, joiden vuoksi iho alkaa punoittaa ja limakalvot erittää limaa. Ihminen raapii, pärskii ja vinkuu, vaikka ei pitäisi.Terveellinen ruoka ja luonnossa liikkuminen opettavat puolustusta toimimaan järkevämmin.Taipumus allergiaan myös periytyy. Jos lapsella on allergiaa, usein on vanhemmillakin. Sitten on perheitä, joissa allergiaa ei ole ollenkaan.

Leijuuko vesi avaruudessa?

Jos astronautit läikyttävät vettä Maata kiertävän avaruusaluksen sisällä, niin kyllä se leijuu. Kiertoradalla vallitsee painottomuus, jonka takia avaruusaluksessa kaikki irrallaan oleva materiaali leijuu vapaasti.Painottomuus johtuu siitä, että aluksessa kaikki reagoivat painovoimaan samalla tavalla eli niillä on sama kiihtyvyys. Samoin käy vapaasti putoavassa hississä.Läikytetty vesitilkka hakeutuu nesteen pintajännityksen vuoksi avaruusaluksessa leijuessaan pallon muotoon.Avaruusaluksen ulkopuolella avaruudessa on enimmäkseen hyvin kylmää ja tyhjää. Sinne lorautettu vesitilkka kiehahtaa ensin nopeasti, koska ympärillä ei ole painetta. Sitten se muuttuu leijuviksi jääkiteiksi.Taivaankappaleilla vettä voi olla sekä jään, nesteen että kaasun muodossa. Nestemäinen vesi ei siellä leiju vaan on painovoiman takia kiinni taivaankappaleessa.

Kuinka monta muurahaista on yhdessä perheessä?

Suurin osa pesän muurahaisista on työläisiä. Usein kaikki yhden pesän työläiset ovat saman kuningattaren eli muurahaisäidin tyttäriä. Joskus pesässä voi kuitenkin olla useita kuningattaria, joilla on omia tyttäriä.Kansanomaisesti voisi sanoa, että kaikki yhden pesän muurahaiset ovat samaa perhettä. Ne pitävät yhdessä huolta pesästään ja kehittyvistä jälkeläisistään.Lähes kaikki muurahaislajit rakentavat pesän. Pesän koko, rakenne ja yksilöiden määrä riippuu paljon lajista.Koko maailman pienin muurahaisperhe on nykytiedon mukaan Etelä-Amerikassa elävällä pistomuurahaisella. Siihen kuuluu yksi kuningatar ja yhdeksän työläistä. Afrikkalaisten vaeltajamuurahaisten perhe on puolestaan suurin: kuningatar ja jopa 22 miljoonaa työläistä.Myös Suomen luonnossa on hyvin eri kokoisia muurahaisten perheitä. Pienet liekomuurahaiset tekevät usein pesän maahan pudonneisiin kuiviin oksanpätkiin. Näissä pesissä elää muurahaistyöläisiä vähimmillään vain parikymmentä, enimmillään vajaa sata.Suomessa eniten muurahaisia on kekomuurahaisten keossa. Niissä on tavallisesti satojatuhansia työläisiä. Suuressa keossa voi elää miljoona työläistä.

Milloin sukunimiä alettiin käyttää?

Sukunimiä on alettu käyttää eri maissa eri aikoina, eikä niitä käytetä kaikkialla vieläkään. Islantilaiset eivät käytä etunimen jälkeen sukunimeä vaan son- tai dóttir-loppuista nimeä, johon yhdistetään isän tai äidin etunimi. Tämä nimi kertoo, kenen tytär tai poika ihminen on.Ensimmäisinä sukunimiä käyttivät tiettävästi kiinalaiset, vanhojen tekstien mukaan jo tuhansia vuosia sitten. Sukunimi oli aluksi keisarillisella perheellä ja korkea-arvoisilla aatelisilla.Sukunimien avulla tunnistettiin suvut ja niiden oikeudet sekä estettiin samannimisiä avioitumasta keskenään.Keski-Italiassa asuneet etruskit käyttivät sukunimiä 600–500 vuotta ennen ajanlaskun alkua. Sitä seurasi antiikin roomalaisten sukunimikäytäntö, joka perustui isän nimeen. Kun perään alettiin kirjata monia muitakin nimiä, sukunimi menetti merkityksensä ja käytäntö kuihtui.800-luvulla jaa. sukunimiä käytettiin Italiassa jo nykyisen kaltaisesti. Venetsian aateliset ja porvarit tarvitsivat niitä omistus­oikeuksiensa osoittamiseksi. Sieltä tapa levisi muualle Eurooppaan. Maalaisväestö omaksui sukunimet monissa maissa vasta 1800-luvulla.Itä-Suomessa kaskeamalla eläneet talonpojat alkoivat poikkeuksellisesti käyttää sukunimiä jo 1200-luvulla ilman esikuvaa ylemmiltä säädyiltä. Nimillä he pystyivät osoittamaan oikeuden suvun valtaamiin maihin. Sitä seurasi antiikin roomalaisten sukunimikäytäntö, joka perustui isän nimeen. Kun perään alettiin kirjata monia muitakin nimiä, sukunimi menetti merkityksensä ja käytäntö kuihtui.800-luvulla jaa. sukunimiä käytettiin Italiassa jo nykyisen kaltaisesti. Venetsian aateliset ja porvarit tarvitsivat niitä omistus­oikeuksiensa osoittamiseksi. Sieltä tapa levisi muualle Eurooppaan. Maalaisväestö omaksui sukunimet monissa maissa vasta 1800-luvulla.Itä-Suomessa kaskeamalla eläneet talonpojat alkoivat poikkeuksellisesti käyttää sukunimiä jo 1200-luvulla ilman esikuvaa ylemmiltä säädyiltä. Nimillä he pystyivät osoittamaan oikeuden suvun valtaamiin maihin.