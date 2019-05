Tiede

Asteroidin pinnalta tehty löytö voi mullistaa käsityksemme veden alkuperästä

Mistä

”Tutkimus näyttää osoittavan, että vettä on siellä, missä emme ole yhtään osanneet odottaa sitä olevan.”

Yli

Näyte

Itokawa

”Tämä tavallaan kaksinkertaistaa sen populaation, mistä vettä voi tulla.”

Arizonan

Itokawan

Vaikka

Kenelläkään ei ole lopullista vastausta siihen, mistä Maan vesi on peräisin.

Kenelläkään