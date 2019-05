Tiede

Sähköautojen akkuihin tarvittavaa kobolttia louhitaan lapsi­työ­voimalla ja kaivos­jätteet pilaavat ympäristöä

Autoilu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Koboltti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhdysvaltalaisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Haji

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Koboltin