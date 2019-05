Tiede

Maaseudulla asuvat lihovat enemmän kuin kaupunkilaiset, ja trendi näkyy myös Suomessa

Ylipaino

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Maaseudulla ollaan keskimäärin pulskempia kuin kaupungeissa.”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maapallon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Kaupungit tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia parempaan ravintoon, monipuolisempaan liikkumiseen ja virkistäytymiseen sekä yleisesti parempaan terveyteen.”

Rikkaissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Maaseudulla

”Lihavien osuus on suurempi pohjoisessa verrattuna etelään.”

Suomesta

Köyhien

Nälkiintyminen maaseuduilla on nopeasti korvautumassa ylipaino-ongelmilla.

Yhdysvaltalaisen

Kaikkein