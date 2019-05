Tiede

Minkälaisia ötököitä asuu hyönteishotellissa? En haluaisi sinne ampiaisia

Hyönteishotellien

Kuka keksi makaronilaatikon?

Makaronilaatikon

Miksi Kreikassa on niin kuuma päivällä ja kylmä illalla?

Kreikka

Voiko tiivisteestä tehdystä mehusta erottaa veden uudelleen pois?

asukkaat ovat puutarhojen kannalta hyödyllisiä. Ne auttavat kukkia lisääntymään tai saalistavat tuholaishyönteisiä. Hotelleista onkin tullut suosittuja puutarhoissa.Tyypillisiä asukkaita ovat koloissa pesivät myrkkypistiäiset ja niiden loiset. Tällaisia myrkkypistiäisiä on Suomessa lähes 200 lajia.Eniten hotelleissa näkee yksin eleleviä rusomuurarimehiläisiä, kantomehiläisiä ja muita erakkomehiläisiä sekä erakkoampiaisia. Myös hirsioksahukka ja muut petopistiäiset ovat hyvin yleisiä hotellivieraita.Vaikka kolopesijöiden naarailla on myrkkypistimet, ne pistävät ihmistä vain hätätilassa, kuten joutuessaan puristuksiin ihon ja vaatteen väliin. Kaikille tutut, herkemmin pistävät yhteiskunta-ampiaiset eivät hotelleissa viihdy.Myrkkypistiäisten loishyönteisiä ovat monenlaiset kärpäset ja pistiäiset. Myös hämähäkkejä ja muita pikkuruisia petoja tulee hotelleihin myrkkypistiäisten perässä.Monet käyttävät hyönteishotellien koloja vain yöpymiseen tai koteloitumiseen. Joissakin hotelleissa on myös kapealla kulku­aukolla varustettu laatikko, joka on tarkoitettu erityisesti perhosten, leppäpirkkojen ja harsokorentojen talvehtimiseen.Ansa Saarela, 4historiasta ei ole tehty tutkimuksia. Ruoan keksijä ja syntypaikka eivät siksi ole tiedossa.Makaroni tuli Ruotsin kautta Suomeen jo lähes 200 vuotta sitten. Makaronilaatikkoa on meillä syöty varmuudella yli sata vuotta. Tämä tiedetään ensimmäisten makaronilaatikko-ohjeiden ilmestymisestä suomalaisissa keittokirjoissa. Yksi vanhimmista – ellei vanhin – on Anna Olsonin https://www.hs.fi/haku/?query=anna+olsonin vuonna 1892 kirjoittamassa Kokbok för enkel matlagning -kirjassa.Makaronilaatikko oli silloin väriltään vaaleaa, sillä siihen ei laitettu lainkaan lihaa vaan ainoastaan makaronia, munamaitoa, voita, suolaa ja sokeria. Makaronit olivat pitkiä putkia, joista katkottiin sopivia paloja.Makaronilaatikko oli pitkään juhlaruoan lisuke, johon oli varaa vain rikkailla säätyläisillä. Eräänlaista makaronilaatikkoa tarjoiltiin joskus myös jälkiruokana. Makaroneista keitettiin puuro, joka paistettiin uunissa ja syötiin mehukeiton kanssa.Suomen lisäksi ainakin Italiassa ja Ruotsissa tehdään makaronilaatikkoa. Ruotsissa jauhelihan tilalla on usein kinkkua. Italialainen makaronilaatikko frittata di maccheroni valmistetaan paistinpannussa.Ei tiedetä, kenen makaronilaatikko oli ensimmäinen.on lähempänä päiväntasaajaa kuin Suomi, ja siksi Aurinko kipuaa siellä korkeammalle taivaalla. Mitä korkeammalta aurinko paistaa, sitä voimakkaammin se lämmittää maanpintaa. Kuuma maanpinta puolestaan lämmittää ilmaa. Siksi Kreikassa tulee aurinkoisena päivänä kuumempi kuin Suomessa.Auringon laskettua maanpinta ja ilma jäähtyvät, koska lämpöä karkaa avaruuteen. Karkaaminen on yhtä nopeaa Suomessa ja Kreikassa, mutta Kreikassa Aurinko laskee horisontin taakse jyrkästi ja nopeasti. Suomessa Aurinko kulkee loivasti pitkin taivaanrantaa ja painuu mailleen hitaammin.Siksi Auringon lämmitys lakkaa Kreikassa äkillisemmin ja ilta viilenee nopeammin. Kesällä Aurinko myös laskee Suomessa myöhemmin, joten se lämmittää pitempään illalla.Pilvisyys vaikuttaa päivän ja yön lämpötilaeroon paljon. Päivällä pilvet varjostavat ja viilentävät, mutta yöllä ne lämmittävät heijastamalla maasta karkaavaa lämpösäteilyä takaisin.Pilvettömällä säällä päivät ovat lämpimiä ja yöt kylmiä, mutta pilvisellä säällä päivän ja yön lämpötila voi olla melkein sama.

Sipoonlahden koulun 3C

Mehutiivisteen

Mikä on maailmankaikkeuden suurin aurinko?

Aurinko

ja veden voi erottaa uudelleen toisistaan. Aivan täydellisesti erotus tuskin onnistuu, mutta kotikonsteinkin pääsee aika lähelle.Yksi helppo tapa on jäädyttää mehu pakastimessa. Jos jäätyneen mehun antaa hiljalleen lämmetä, ensimmäisenä sulaa mehun sokerinen osa, kun mehussa ollut vesi on edelleen pääosin jäänä.Erotus tapahtuu melkein itsestään, kun jäätyneen mehun laittaa suppiloon, joka on tyhjän pullon päällä. Parhaimmillaan suppiloon jää jäljelle kirkkaita jäähiutaleita sulaneen tiivisteen valuttua jo pulloon.Toinen tapa on kuumentaa mehua avoimessa astiassa. Silloin vesi höyrystyy pois. Tämän tavan haittapuolena on se, että helposti haihtuvat makuaineet lähtevät veden mukana ja mehun maku saattaa muuttua.on yksi kotigalaksimme Linnunradan tähdistä. Kysyjä tarkoittaneekin kysymyksellään maailmankaikkeuden suurinta tähteä.Tähtitiede ei toistaiseksi tunne suurinta osaa maailmankaikkeudesta. Näin ollen emme pysty arvioimaan kaikkien universumin tähtien kokoja. Linnunradan tähtiä on kuitenkin pystytty tutkimaan.Aurinkomme on varsin suuri. Sen sisään mahtuisi noin miljoona maapalloa. Ylijättiläistähdiksi kutsuttujen hyvin suurten ja kirkkaiden tähtien rinnalla Aurinko on kuitenkin pieni ja vaatimaton. Kaikkein suurimpien hyperjättiläisten massa voi olla yli sata kertaa niin suuri kuin Auringon.Mittasuhteiltaan todennäköisesti suurin tiedossa oleva tähti on hyperjättiläinen nimeltä VY Canis Majoris. Se on massaltaan vain parinkymmenen Aurinkomme kokoinen, mutta mittasuhteiltaan peräti 1 500–2 000 kertaa Aurinkoa suurempi.VY Canis Majoris on osittain peittynyt sitä ympäröivän kaasun sisälle. Sen koko on silti pystytty suoraan mittamaan.Yleensä mittaaminen ei onnistu. Useimmiten syy on se, että tähdet näkyvät vain pikkuruisina pisteinä suurten kaukoputkienkin läpi.Koon arvioimiseen tai mittaamiseen tarvitaan tietoa siitä, miten etäällä tähti on meistä.