Tiede

Rooman valta­kunnan kaivokset pilasivat ilmaa niin, että lyijy­jäämiä löytyy yhä Suomesta asti

Ympäristön

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kairanäytteistä

Ihmiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kyseessä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vertailukohtaa

Havainnot

Rooman