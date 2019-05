Tiede

Peniksen pidennys on turha ja riskipitoinen toimenpide – elin saattaa jopa lyhentyä

Peniksensä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Johtopäätös

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tutkimuksessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

The Guardian

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaikki