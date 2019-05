Tiede

Voiko trampoliinilla pomppimisella tehdä sähköä?

Kun

Millainen oli maailman ensimmäinen puu?

Fossiloituneista

Miksi sipuli itkettää?

Kyyneleet

Kuinka kauan kestää kurjen muuttomatka?

Kurjet

Miksi eri maissa pitää olla presidenttejä?

Maailma

trampoliinilla hypitään, joustava materiaali toimii jousen tavoin ja pompauttelee hyppijää ylöspäin. Siitä olisi mahdollista saada sähköä.Yksi keino olisi kytkeä trampoliini isoon puristimeen ja sähkögeneraattoriin. Se vaatisi hyppijältä hyvin korkeita pomppuja, koska tuollainen sähkön luomistapa ei olisi kovin tehokas.Tehokkaampaa olisi ottaa avuksi energiakorjuutekniikoita, joilla muutetaan liikettä sähköksi. Viime aikoina on tutkittu esimerkiksi niin sanottujen tribosähköisten materiaalien käyttöä. Sellaiset materiaalit voidaan saada tuottamaan sähköä, kun niitä venytetään tai puristetaan.Jos trampoliini olisi tehty sähköä varaavasta tribosähköisestä materiaalista, sähköä olisi hyvinkin mahdollista tehdä pomppiessa. Tällaisia materiaaleja ei ole kuitenkaan vielä yleisessä käytössä.Jos ne tulevat tulevaisuudessa käyttöön, ne voisivat näyttää esimerkiksi ohuelta muovikalvolta tai vaikkapa kengän pohjalliselta. Tutkijat ovat jo tehneet koemielessä pohjallisia, jotka tuottavat sähköä kävellessä.eli kivettyneistä kasvinosista on voitu päätellä, että puumaisten kasvien kehitys alkoi devonikaudeksi kutsutun aikakauden lopulla noin 380 miljoonaa vuotta sitten. Silloin maapallolla kasvoi ensimmäinen puumainen sa­niainen Archaeopteris.Se oli todennäköisesti melko yleinen kasvi ja muistutti nykyisiä suurilatvustoisia saniaispuita, joita kasvaa varsinkin päiväntasaajan tuntumassa trooppisissa sademetsissä. Sillä ei kuitenkaan ole enää sukulaisia nykymaailmassa.Varsinaiset suuret puut kehittyivät hiilikaudella noin 359–299 miljoonaa vuotta sitten. Liekopuut ja niiden sukulaiset sinettipuut kasvoivat silloisessa kosteassa ja lämpimässä ilmastossa massiivisiin mittoihin. Rungon halkaisija saattoi olla kaksi metriä ja latva ulottua 40 metrin korkeuteen.Liekopuiden lehdet olivat kapeat. Nykyisten puiden leveitä lehtiä ei ollut vielä kehittynyt.Archaeopteris ja liekopuut olivat itiökasveja eli ne lisääntyivät pienenpienten itiöiden avulla. Ne eivät sopeutuneet hiilikauden jälkeen maapallon kuivuvaan ilmastoon vaan kuolivat sukupuuttoon.Nykyiset lieot, kuten kuusimetsissä kasvava katinlieko, ovat ensimmäisten liekopuiden sukulaisia, mutta mitoiltaan selvästi vaatimattomampia.nousevat silmiin yleensä noin puolen minuutin päästä siitä, kun sipulin leikkaa veitsellä. Tämä johtuu kemiallisten aineiden ketjureaktiosta.Reaktio käynnistyy, kun leikkaava veitsi rikkoo sipulin soluja. Soluista vapautuu ilmaan rikkiyhdisteitä, jotka kulkeutuvat kaasuna silmiin. Kun nämä kaasut reagoivat kyynelnesteen veden kanssa, syntyy rikkihappoa.Rikkihappo ärsyttää silmiä, jolloin silmän pinnalta kulkeutuu viesti ärsytyksestä aivoihin. Aivot lähettävät käskyn, joka laittaa ihmisen kyynelöimään ja näin puolustautumaan rikkihappohyökkäystä vastaan.Rikkihapon muodostumista voi vähentää käyttämällä terävää veistä ja viilentämällä sipulit jääkaapissa.Toinen keino on laittaa uimalasit päähän sipulin leikkaamisen ajaksi. Silloin ei ainakaan itketä, kun kaasut eivät pääse silmiin.talvehtivat Pohjois-Afrikassa. Nykytietojen mukaan pääosa Suomen kurjista muuttaa keväisin ja syksyisin Unkarin kautta. Ne pysähtyvät siellä jopa kuukausien ajaksi. Tämän takia muutto kestää useimmiten pysähdyksineen monta kuukautta.Osa kurjista lentää muuttomatkallaan Espanjan tai Ukrainan ja Turkin kautta. Niidenkin on tapana pysähtyä välietapissaan pitkäksi aikaa.Erään satelliittiseuratun kurjen todettiin lentävän hyvissä oloissa Suomesta Unkariin alle kahdessa päivässä. Yleensä kurjet eivät pysähtele tällä matkalla. Huonot säät voivat kuitenkin vaatia pysähdyksiä ja hidastaa matkantekoa viikoilla.Muutolle sopivin on kirkas sää, joka helpottaa suunnistamista. Kurjet muuttavat pääasiassa perimätietona opittuja reittejä pitkin. Olennaista on myös myötätuuli, joka säästää voimia ja nopeuttaa matkantekoa.Kurjet lähtevät Suomesta syysmuutolle säistä riippuen elokuun lopun ja lokakuun alun välillä. Takaisin ne palaavat yleensä huhtikuussa.koostuu valtioista, joista jokaisella on nimetty johtaja. Nämä johtajat neuvottelevat toistensa kanssa esimerkiksi valtioiden välillä tehtävästä yhteistyöstä. Johtajan puute hankaloittaisi kansainvälistä kanssakäymistä.Tasavallassa tällaista johtajaa kutsutaan presidentiksi ja monarkiassa yleensä kuninkaaksi tai kuningattareksi. Presidentti ja kuninkaalliset eroavat siinä, että presidentti valitaan, kun taas monarkin asema periytyy sukupolvelta toiselle.Siitä, onko maassa presidentti vai kuningas, säädetään maan perustuslaissa. Kuninkailla ei yleensä ole enää juurikaan oi­keaa valtaa. Sen sijaan presidenttien vallan määrä vaihtelee paljon maittain.Suomessa presidentillä on varsin vähän valtaa. Hänen roolinsa on olla arvojohtaja ja sovittelija sekä huolehtia Suomen ja muiden maiden suhteista yhdessä hallituksen kanssa.Joissakin maissa, kuten Ranskassa ja Yhdysvalloissa, presidentillä on paljon enemmän valtaa päättää vaikkapa valtion rahankäytöstä tai lainsäädännöstä. Suomessa näitä tehtäviä hoitavat eduskunta ja sen valitsema hallitus.