Tutkijat loivat täysin keinotekoisen bakteerin – Synteettistä kolibakteeria on muokattu niin rankasti, että sen ei pitäisi edes elää

Tiede

Tutkijat loivat täysin keinotekoisen bakteerin – Synteettistä kolibakteeria on muokattu niin rankasti, että se

Brittiläinen

Kolibakteereja

Kaikkien

Muunnelluilla bakteereilla voisi olla käyttöä lääketieteessä.

Tutkijat

Mitä

”On ihmeellistä, että se ylipäänsä kasvaa, näin raskaasti muokattuna.”

Nyt

Amerikkalainen geneetikko Craig Venter ryhmineen loi maailman ensimmäisen laboratoriossa luodun bakteerin.

Kyseessä

Synteettisiä