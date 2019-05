Tiede

Tutkimus: Jäätävä toimisto tappaa naisten tuottavuuden

Liian

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Naiset pitävät lämpimämmistä sisälämpötiloista kuin miehet, mutta ajatus on tähän saakka ollut se, että kyse on henkilökohtaisesta mieltymyksestä.”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lämpötilan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Vaikka välittäisit vain rahasta tai työntekijöidesi tuottavuudesta, saatat haluta laittaa lämpötilaa kovemmalle toimistorakennuksissa.”

Tutkimuksessa

Sukupuolten