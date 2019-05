Tiede

Kun Titanic upposi, saivatko selviytyneet matkustajat rahansa takaisin?

Eivät

Onko väliä syökö jälkiruoan ensin, jos syö silti myös pääruoan?

Järjestyksellä

Mikä on pisin vuodenaika?

Vastaus

Miksi kärpäsellä on niin hyvät refleksit?

Monet

Mikä on silmän tarkkuus pikseleinä?

Ihmissilmän

saaneet. Titanicin varustamon White Star Linen korvauskäytännöt olivat retuperällä, eikä varustamo maksanut vapaa-ehtoisesti korvauksia kenellekään. Myös varustamolle taloudellinen kolaus oli kova.Moni selviytynyt oli menettänyt onnettomuudessa omaisuutensa ja perheenjäseniä. Monelta perheeltä oli mennyt elättäjänä toiminut isä. Yhdysvalloissa muun muassa Punainen risti ja muut avustusjärjestöt keräsivät apua eniten menettäneille.Osa selviytyneistä matkustajista haastoi varustamon oikeuteen ja sai myöhemmin sitä kautta korvauksia. Köyhemmillä kolmannen luokan matkustajilla, joihin onnettomuus muutenkin osui pahimmin, ei ollut käräjöintiin varaa eikä aina ymmärrystäkään. He jäivät siis korvauksista paitsi.ei ole väliä, jos se ei vaikuta annoskokoihin.Rasvainen ja makea jälkiruoka maistuu kuitenkin nälkäisenä erityisen hyvältä. Silloin sitä tulee helposti syödyksi enemmän. Ison jälkiruoka-annoksen jälkeen pääruokaa ei tee enää mieli tai sitä ei jaksa syödä riittävästi.Pääosa ravintoaineista ja energiasta pitäisi aterioilla tulla pääruoasta ja sen lisukkeista eli salaatista, ruokajuomasta ja leivästä. Jälkiruoka sisältää usein paljon energiaa, mutta vähemmän terveellisiä vitamiineja ja kivennäisaineita.Kun syö ensin isoimpaan nälkään pääruoan, jälkiruoan annoskoko pysyy helpommin kohtuullisena ja aterian ravintosisältö hyvänä.Ateria on suositeltavaa aloittaa salaatilla. Vähintään oman kouran kokoisen salaattiannoksen nauttiminen ruokailun alkuun tasoittaa terveellisellä tavalla verensokerin nousua ja herättelee pikku hiljaa ruokahalua.Salaatti alkuruokana ei myöskään liiaksi täytä vatsaa. Se varmistaa pääsyä päivän kasvistavoitteeseen. Kasviksia ja hedelmiä olisi hyvä syödä 5–6 kourallista päivässä.riippuu vuodenajan määritelmästä. Jos katsotaan kalenterikuukausia, kevät ja kesä olisivat pisimmät, kumpikin 92 päivää.Seuraavaksi pisin on syksy, 91 päivää, ja lyhin talvi, 90 päivää. Karkausvuosina talvi saa yhden lisäpäivän, jolloin se on yhtä pitkä kuin syksy.Jos käytetään tähtitieteellisiä vuodenaikoja, kevät alkaa kevätpäiväntasauksesta, kesä kesäpäivänseisauksesta, syksy syyspäiväntasauksesta ja talvi talvipäivänseisauksesta.Tällöin saadaan pisimmäksi vuodenajaksi kesä, joka kestää 94 vuorokautta. Kevättä riittää 92 vuorokautta, syksyä 90 vuorokautta ja talvea 89 vuorokautta.Kolmas vaihtoehto on seurata lämpötilaa. Meteorologien mukaan terminen kevät alkaa, kun vuorokauden keskilämpötila on yli nolla astetta.Terminen kesä on silloin, kun vuorokauden keskilämpötila on yli kymmenen astetta. Terminen syksy alkaa, kun vuorokauden keskilämpötila laskee alle kymmenen asteen, ja terminen talvi, kun keskilämpötila jää alle nollan.Vuodet ovat erilaisia, mutta viime vertailukaudella 1981–2010 terminen kevät kesti Helsingissä keskimäärin 50 vuorokautta, kesä 134 vuorokautta, syksy 62 vuorokautta ja talvi 119 vuorokautta.Pohjois-Suomessa tilanne on toinen. Siellä terminen talvi kestää 186 vuorokautta eli yli puoli vuotta.Pisin vuodenaika on siis Etelä-Suomessa kesä, joka on pisin kaikilla määrittelytavoilla. Pohjois-Suomessa kalenterikuukaudet ja tähtitieteelliset vuodenajat antavat pisimmäksi vuodenajaksi myös kesän, mutta lämpötilojen perusteella selvästi pisin on talvi.kärpäset eivät piileskele vaan elävät näkyvillä paikoilla, esimerkiksi kasvien kukinnoilla. Niinpä niiden tärkein keino välttää saalistajia ovat nopeat refleksit ja sähäkkä pakonopeus.Toiset hyönteiset luottavat naamioitumiseen. Niiden refleksit ovat paljon hitaampia.Kärpäsellä on isot verkkosilmät, jotka aistivat erittäin hyvin liikettä ja lähestyviä saalistajia.Kiilukärpäset (Dolichopodidae) pitävät luultavasti hallussaan refleksinopeuden maailmanennätystä. Kiilukärpästen reaktioaika on viisi sekunnin tuhannesosaa.Jos paikallaan olevaa kiilukärpästä yrittää kuvata salamakameralla, ehtii kärpänen lähes aina lentoon ennen kuvan ottamista.Pakoreaktio käynnistyy ponnistamalla ja nopeilla siiveniskuilla, joiden nopeus voi olla tuhat kertaa sekunnissa.Kärpäset ovat myös taitavia lentäjiä. Niillä on kaksi lenninsiipeä ja siipien takana nuppineulamaisina näkyvät halterit, jotka auttavat tasapainon säilyttämisessä. Halterien avulla kärpäset pystyvät vaihtamaan lentosuuntaa hyvin nopeasti – jopa viiden siivuniskun aikana – ja välttämään saalistajia.verkkokalvolla on keskimäärin 63,3 miljoonaa valoaistinsolua. Niinpä verkkokalvon voi ajatella olevan kuin 63,3 megapikselin valoherkkä kenno.Digikameran tarkkuuteen vaikuttaa, kuinka tiheässä pikselit sijaitsevat. Tavallisesti tämä ilmoitetaan tuumaa eli 2,54 senttimetriä kohden.Ihmissilmän verkkokalvon pinta-ala on keskimäärin 11 neliö­senttimetriä. Tästä voimme laskea, että verkkokalvossa on keskimäärin 6 120 pikseliä tuumalla. Nykyaikaisessa digikamerassa pikseleitä voi olla noin 5 000 tuumalla.Toisin kuin digikameran kennossa verkkokalvolla pikselitiheys ei kuitenkaan ole tasainen. Silmä tekee tarkan työn käyttämällä verkkokalvon keskialuetta, jonka läpimitta on vain 1,5 millimetriä.Kaikkein tarkimmasta näöstä vastaa verkkokalvon keskikuoppa, jolla on läpimittaa vain 0,35 millimetriä. Keskikuopassa valoaistinsolut ovat niin ohuita, että niitä sopii 9 850 tuumalle.Toisin kuin digikameran kenno, verkkokalvon hermosolut myös jalostavat näkösignaalia. Aivot keräävät koko ajan molempien silmien esikäsittelemää informaatiota ja yhdistävät sen saumattomaksi näköhavainnoksi samalla, kun silmät jo keräävät uutta kuvaa.Näkömme toimii siis kuin suoratoisto eli striimaus, ei niin kuin digikamera.