Tiede

Otaniemen metroaseman vieressä on valtava pakastin, jonka sisällä pienoistankkeri särkee jäätä

Olutravintolan

Tohtoriopiskelija

Uikun

”Kampuksella kuuluu olla kaikkea erikoista.”

Aalto-yliopisto

Ilmastomuutoksen voisi ajatella vähentävän jään merkitystä, mutta todellisuus on Tuhkurin mukaan päinvastainen.

Ennen

Tuhkuri

Merijään mallintamista auttaa myös altaan veteen sekoitettu alkoholi.

Li

Yhden

Maailmalla

Toinenkin

Myrskyämään

Uikun