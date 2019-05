Tiede

Luonto on kehittänyt rustokaloista kokonaisen työkaluosaston

Kesän

Jos

Evoluutio

tullen moni ryhtyy taas remonttihommiin. Olisipa kerrassaan kätevää, jos työkaluja ei tarvitsisi hankkia rautakaupasta, vaan sahailuun voisi käyttää omia ulokkeitaan. Toki ihmisen käsi taipuu karateiskuun, mutta ei sillä varmaan saa lankkuja kovin tasaisiksi pätkittyä.Saharausku on merkillinen otus. Sen kuono on kehittynyt lit­teäksi ja sahamaiseksi niin, että hampaat törröttävät sivuilla. Samoin on laita myös sahahailla, rauskun lähisukulaisella.Rausku voi sivaltaa sahakuonollaan sivuttain jopa useita kertoja sekunnissa. Siinä silppuuntuvat saaliskalat rivakasti. Kuono on sähkötyökalu: se on täynnä Lorenzinin ampulleiksi kutsuttuja sähköaistielimiä, joilla rausku etsii sahailtavaa pohjahiekan uumenista.virta loppuu, niin sähkörauskulta löytyy vara-akku. Eläinten ja ihmisten hermosto toimii sähköimpulsseilla, ja sähkörauskuille on kehittynyt erityiset sähköelimet lattamaisiin rintaeviin. Ne muodostuvat elektrosyyttisoluista, jotka toimivat hieman kuin akun kennot.Kahdesta elimestä syntyy rinnan kytketty paristo, ja saalistava rausku voi jysäyttää meriveteen sähköä 220 voltin jännitteellä ja 30 ampeerin virralla. Se on vähän kuin heittäisi hiustenkuivaajan kylpyammeeseen.on kehittänyt haista ja rauskuista kokonaisen rautakaupan. Löytyisikö vasaraa? Jo vain, nimittäin vasarahai.Vasarahain outo pää on kehittynyt luultavasti näkemistä varten. Silmät ovat siirtyneet lättäpään sivuille kauas toisistaan, mikä antaa kalalle 360 asteen näkökentän ja todennäköisesti erittäin hyvän syvyysnäön.Piikkaushommiin olisi sitten tarjolla keihäsrausku. Sen häntämäisessä pyrstössä on kova piikki, jolla rausku pystyy tikkaamaan jopa ihmisen kuoliaaksi, jos oikein ärsytetään.Piikkiin löytyy myös vaihto-osia. Jos piikki tylsyy, rausku tiputtaa sen ja kasvattaa uuden. Piikki on myrkyllinen, mitä voi ajatella lisäominaisuutena.Mistäpä sitten naulat? Pystyasennossa uivat merineulat muistuttavat ainakin kovasti kiinnityspiikkejä, mutta ne taitavat olla turhan taipuisia vasarahainkaan vasaroitaviksi.