Tiede

Tutkimus: Kannabiksen käyttö teininä on yhteydessä huonompaan muistiin, itse­säätelyyn ja päättely­kykyyn

Kannabiksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Murrosiässä kehittyvät juuri ne aivojen alueet, jotka ovat alttiita kannabiksen vaikutuksille.

Conrod

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tutkimukseen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kun jonkun

”Kannabiksella saattaa olla pidempiaikaisia vaikutuksia kuin alkoholilla.”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aiemmassa

Tutkimusryhmän

Noin

Kannabiksen käyttö on lähtenyt kasvuun Suomessa 2010-luvun puolivälissä.

Suomalaisista

Säännöllisesti kannabista käyttävien teini-ikäisten ja nuorten aikuisten kielellinen oppimiskyky parani, kun he pitivät huumeen käytössä kuukauden tauon.

Aiemmissa